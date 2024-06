Yeison Jiménez habría cerrado las puertas de uno de sus millonarios negocios tras traumático hecho, “un choque eléctrico”

Yeison Jiménez es un cantante de música popular que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los más grandes exponentes del género en medio de éxitos como ‘Aventurero’, ‘Bendecida’ y ‘Mi venganza’. Aunque el camino del manzanareño no ha sido sencillo debido a los complejos trabajos que tuvo que llevar a cabo antes de alcanzar la fama, actualmente está enfocado no solo en sus proyectos musicales, sino también en su rol como empresario, pues a la fecha contaría con alrededor de 9 negocios, sin embargo, todo indicaría que habría cerrado las puertas de su negocio de gafas luego de vivir traumática situación.

El cantante ha sabido destacarse con cada una de sus muestras artísticas y por ende, siendo parte de diversos medios de comunicación revelando varios detalles de su vida y de su experiencia en la industria del entretenimiento. Como es bien sabido, mientras que adelantaba diversos ‘shows’ tanto en Colombia como fuera del país, a la par le abría las puertas a su faceta como empresario en la ganadería, la venta de accesorios, los caballos y la apicultura.

Aunque Jiménez hace pocas semanas anunció sus nuevos negocios como lo son dos hoteles, uno en Fúquene, Boyacá, al frente de la laguna y otro en Fusagasugá, que ya estarían en proceso, noticia que tiene feliz al artista, pues ahora sabe muy bien como plantear sus negocios y no poder dinero y tiempo en medio de este camino.

¿Cuál sería el negocio que cerró Yeison Jiménez?

Pero, ahora en medio de una entrevista con la emisora ‘Olimpica’, el cantante confirmó que ya no está con uno de sus negocios como lo es el de las gafas llamada Optik- La Cumbre y que le habría dado inicio en el año 2022. Aunque prefirió guardar los motivos que existen detrás de esta decisión, pero sacó a relucir lo que verdaderamente es importante para él en la vida.

“Yo me llené de cosas. Me llené de empresas. Me llené de guevonadas (...) Pero ya no me estaba quedando tiempo de nada. Yo hasta un domingo de pronto no haya show llegó a mi casa y hay 11 personas esperándome para una junta a las 9 de la noche desde el jueves cantando. No, dije yo, ya estamos es cambiando salud y tiempo por plata y ya hasta allá no me da. Empecé a simplificar de muchas formas y me concentré en tres cosas muy fuertes, música, agricultura, ganadería y construcción, ya todo (...) Esta semana volví a vivir es lo único que les puedo decir (...) Esta semana tuvimos un inconveniente muy fuerte. Me traumatizó mucho. Me generó un choque eléctrico en el ser, en el alma.”, fueron las declaraciones que agregó Yeison Jiménez.

Aunque Jiménez aseguró que dentro de unos años se enterarían de la situación que enfrentó por lo pronto seguirá muy enfocado en su mayor pasión que es la música, así como también otros de los negocios que decidió priorizar.