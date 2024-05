¿Va por más? ‘Epa Colombia’ contó los planes con su pareja y cuántos hijos quiere tener

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, es una influenciadora y empresaria que se hizo famosa en 2016 durante la Copa América en Estados Unidos. Su popularidad surgió después de publicar un video en Instagram donde apoyaba a la selección de fútbol colombiano con un canto que se volvió viral. Desde entonces, ha vivido altibajos, enfrentando tanto el reconocimiento como la controversia.

PUBLICIDAD

Nacida el 9 de julio de 1996 en Bogotá, Daneidy es hija de Gerardo Barrera y Martha Rojas. A pesar de venir de una familia de escasos recursos, Daneidy ha trabajado arduamente desde joven. Quiso ser profesora de Educación Física y estudió en el SENA, aunque fue expulsada por publicar videos cómicos en YouTube. En 2021, comenzó a estudiar administración de empresas en la Fundación Universitaria Colombo Germana (Unigermana).

Su salto a la fama no estuvo exento de polémica. En noviembre de 2019, durante las protestas en Colombia, fue condenada por vandalismo en una troncal de Transmilenio en Bogotá, aunque apeló la sentencia y pagó una multa. Como empresaria, Daneidy ha tenido éxito en el comercio de queratina, lo que la ha posicionado como una figura prominente en el sector de la belleza en Colombia.

Recientemente, el 9 de abril de 2024, Daneidy dio a luz a su primera hija, Daphne Samara. Su historia es un ejemplo de superación personal y transformación, pasando de ser una figura viral en redes sociales a una empresaria reconocida y madre.

De hecho, ‘Epa Colombia’ se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida y en el podcast Vos podés de Tatiana Franko, la creadora de contenido abrió su corazón y habló sobre si quiere más hijos y sobre su futuro al lado de Karol Samantha.

“Nosotros vamos a seguir teniendo hijos, si Dios lo permite. Las personas, con su envidia, terrible. Pero, si se nos da la oportunidad, si nuestra relación continua, pues sí. Aunque Dios dijo que mi familia va a ser próspera, entonces esperemos a ver qué”, comentó Daneidy.

Sobre el tema de estar en una relación homosexual y tener una hija con su novia también se ha enfrentado a rechazos y críticas.

PUBLICIDAD

“Yo he sido muy juzgada en ese tema... solamente se necesita el esperma, más no el papel de papá, porque muchos en Colombia no lo saben hacer.”

Finalmente, la empresaria agradeció la llegada de su bebé a su vida y aseguró que la cambió para bien. “Yo era superarrebatada y ahora respiro, tengo una muñeca, saco el tiempo para el coche, el tetero, que la ropa y todo empieza a nacer desde el corazón”.