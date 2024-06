Aida Victoria Merlano no tuvo reparos en aprovechar su encuentro con Gerard Piqué para mencionar a Shakira, lo que provocó una reacción predecible del exfutbolista. La separación de Shakira y Piqué, anunciada el 4 de junio de 2022, tras 12 años de relación y dos hijos en común, fue una de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo en ese momento.

Aunque la pareja nunca confirmó los motivos exactos de su ruptura, numerosos rumores apuntaron a una infidelidad por parte de Piqué como la principal causa. En medio de este proceso de separación, Shakira lanzó varias canciones dedicadas a su ex, explorando sus emociones y vivencias tras la ruptura. Las letras abordan temas como el desamor, la traición, el dolor y el empoderamiento femenino.

Entre las canciones más destacadas de Shakira sobre su ruptura con Piqué está ‘BZRP Music Sessions #53′, una colaboración con Bizarrap que se convirtió en un fenómeno viral. La letra directa y cruda de la canción arremete contra Piqué y su nueva pareja, con frases como: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”, “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, y “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

Recientemente, Aida Victoria Merlano compartió un video en el que muestra su encuentro con Gerard Piqué. Según las imágenes, el exfutbolista se reunió con el novio de Merlano, Westcol, y el creador de contenido Germán Garmendia. Westcol y Piqué se conocen por su participación en la Kings League, una liga de fútbol 7 creada por Piqué en 2023. Westcol es el presidente del equipo colombiano Aniquiladores FC, mientras que Piqué es el fundador y presidente de la Kings League.

Aida Victoria Merlano se encontró con Piqué y le mencionó a Shakira: así reaccionó el español

Durante el encuentro, el trío discutió varios temas relacionados con la Kings League. En su conversación, buscaron formas de atraer más espectadores y participantes. Westcol sugirió motivar a los streamers obsequiándoles un carro. Fue en este momento cuando Aida Victoria Merlano intervino con un comentario que probablemente incomodó al español: “Piqué es capaz de conseguir un patrocinio de Twingo”.

La reacción de Piqué fue no responder al comentario y prefirió ignorar a la colombiana. Merlano compartió este fragmento del video en su cuenta de TikTok, titulándolo: “Por nuestra comadre Shakira”.

La interacción entre Merlano y Piqué ha generado numerosas reacciones en las redes sociales. Los seguidores de ambos no tardaron en comentar sobre la ocurrencia de Merlano y la aparente incomodidad de Piqué. Mientras algunos aplauden el sentido del humor y la audacia de Merlano, otros consideran que fue un comentario innecesario y poco apropiado.

En cualquier caso, el video de Aida Victoria Merlano se ha convertido en un nuevo capítulo en la saga mediática que rodea a Shakira y Piqué. La separación de la pareja sigue siendo un tema de interés público, y cualquier mención o interacción relacionada con ellos continúa captando la atención de los medios y los fanáticos.

