“Estamos en terapia”: Aida Victoria Merlano habló sobre trastorno de la personalidad que sufre su madre

Aida Victoria Merlano ha estado protagonizando varios en vivo en los cuáles habló sobre su vida íntima y además se refirió al trastorno de la personalidad que salió a flote en la exsenadora Aida Merlano quién está recluida en un batallón militar en Malambo, área metropolitana de Barranquilla.

En el mes pasado en la celebración del Día de la Madre, la joven empresaria e influencer compartió que la exsenadora condenada por corrupción al sufragante en el caso de compra de votos, en medio de su encierro y posterior fuga ha pasado por episodios que han afectado su salud mental.

“Mi mamá ha pasado por trastornos de la personalidad, sentimientos intensos, crisis de ira, ella no tenía amor ni comprensión. Estaba bien jodida y más jodida que yo”, lamentó Aida Victoria Merlano en un momento de desahogo.

La joven influencer contó que fue difícil en ese entonces cuando tuvo que dejar de hablarle a su mamá. “Viendo cosas muy duras y la solté”, agregó.

Aida Victoria Merlano habló sobre trastorno de la personalidad que sufre su madre

Según el relato de Aida Victoria, al parecer su madre padece de un trastorno de delirio de persecución o la creencia delirante de que una persona está siendo controlada en su cuerpo o mente por otras personas o dispositivos es una condición en la que el individuo está convencido de que una fuerza externa dirige sus pensamientos, sentimientos, creencias y conductas. Esta percepción de control externo puede llevar al afectado a sentirse como un mero instrumento de influencias ajenas, perdiendo la sensación de autonomía sobre su propia mente y cuerpo.

Sin embargo, Aida Victoria contó que después de pasar por muchos momentos de depresión y terapia en la actualidad la relación con su madre es muy cercana. “Hoy la amo y la adoro y desde la distancia la amo desde lejos. También está bien estar lejos de alguien que te hace daño. Ahora mi mamá es una mujer sabia y con una empatía”, confesó

Y añadió que “mi mamá tiene una historia tan rota y gracias a esos traumas es una mujer tan increíble, sabia y capaz, construida como un ser humano increíble. Le ha tocado construirse después de haber sido reparada pedacito a pedacito. Los seres humanos que aprenden del dolor, la cagan y deciden no hacerlo más”.

En medio de este revelador en vivo, Aida Victoria envió un mensaje de resiliencia a las personas que la escuchan.

“Si ella a la que tanto le ha dolido la vida, vive con un diagnóstico, por qué yo no puedo y me duele que me atropellen. Es la persona más importante de mi vida y me da consejos que digo “señora”.

Concluyó que ambas están trabajando por mejorar su relación madre e hija “Estamos en terapia. Ella se aferró a Dios y Dios me devolvió a mi mamá a la terapia. Todos tenemos oscuridad pero tenemos que abrazarla y también amarla”.

¿Cómo va el caso judicial de Aida Victoria Merlano?

Cabe recordar que Aida Victoria recibió una dura noticia, su condena inicial de 7 años de cárcel se incrementó a 13 años y ocho meses debido a la participación de su hermano menor en la planeación y ejecución de la fuga. A pesar de esto, Aida Victoria permanecerá en libertad mientras se resuelve el recurso presentado. La Corte Suprema será la encargada de determinar si la demanda de casación presentada por la defensa cumple con los requisitos de admisión.

En caso de que la demanda sea admitida, las partes serán convocadas ante la sala para debatir y tomar una decisión. Mientras tanto, Aida Victoria Merlano deberá esperar a que se resuelva su situación legal en este complicado caso.

Por el momento, Aida Victoria seguirá en libertad, a la espera de la resolución del recurso. Aunque el tribunal aumentó su condena y podría enfrentar la cárcel, será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra en este asunto.

¿Qué ha dicho Aida Merlano de su fuga?

Su fuga se dio el pasado 1 de octubre de 2019 de un consultorio odontológico al norte de Bogotá.

La excongresista, prófuga de la justicia y condenada por corrupción electoral por la Corte Suprema de Justicia reconoció varios de los privilegios que tenía como prisionera en la cárcel El Buen Pastor, de la ciudad de Bogotá, a donde señaló que entró celulares, ropa, zapatos y otras pertenencias que son consideradas como lujos al interior de ese centro penitenciario.

Sus declaraciones fueron brindadas en una nueva audiencia del caso que se adelantó contra su hija y el odontólogo Javier Guillermo Cely, quienes son acusados de ayudarle con su fuga. En la audiencia, la mujer, en ese momento desde Venezuela, aclaró además momentos previos a su fuga cuando asistió a la cita odontológica. Incluso, su relato lo remontó semanas atrás, pues contó que una semana antes le arrojaron una soga al interior de su celda, la misma que aparece en el video que fue difundido en medios de comunicación, en donde se le ve saltando cinematográficamente desde la ventana.

Además, al interior del centro penitenciario incluso habría tenido una videollamada con ‘Salvador’, el hombre que la habría ayudado en su plan de fuga.