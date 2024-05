Sara Uribe reveló como se enteró de su embarazo

La espectacular Sara Uribe con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

PUBLICIDAD

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero también para contar ciertos detalles de su vida como el más reciente.

Y es que por medio de sus redes sociales la empresaria y exparticipante de ‘Survivor La Isla de los Famosos’ ha revelado cómo es que se enteró que estaba esperando a su hijo Jacobo años atrás. Precisó que cuando Freddy Guarín le pidió irse a vivir con él al tiempo ella se quitó el dispositivo y luego se establecieron en China.

Recomendados

“De un momento a otro yo empecé a sentirme rarita. Cuando llegamos por allá yo lloré por todo ¿Ustedes pueden creer? Yo por allá toda exótica y yo dizque llorando por todos. Yo quería desayunar una cerveza, o sea ¿ustedes pueden creer eso?”, indicó en primera instancia Sara Uribe.

Seguidamente precisó que el antojo de una cerveza le causaba cierta curiosidad a su expareja, por lo que le preguntaba si se sentía bien. Precisó que luego salió a compartir con él en una reunión en una playa y empezó a llorar de nuevo.

“Yo vomité hasta la torta del bautizo, eso fue en Bali. Entonces primer acontecimiento raro, ese. Llegamos a Dubái y estaban en el Ramadán, todo mundo miraba feo y yo estaba aguantando hambre, pero yo quería mi caldo de pollo”, agregó Sara Uribe.

La siguiente decisión fue irse a Miami y allí las cosas empezaron a ponerse más intensas, pues el antojo allá era mango biche, lechona, y que se hizo cuatro pruebas de embarazo, pero estas salían negativas. Y tras la insistencia intentó una última vez y nada. A los días regresaron a Medellín y ella aseguraba que lo que tenía era una anemia.

“Veníamos bajando Palmas, cuando me llaman: ‘Felicitaciones, usted va a ser mamá’ yo colgué ese celular, yo me quedé callada en ese carro, yo colgué y nunca dije nada. Cuando llegamos a la casa y nos sentamos en una mesa a comer, y me sirven un arroz con pollo y yo me como todo ese arroz con pollo”, dijo Sara Uribe.

La cantidad de comida le generó suspicacia a su ex quien le preguntó si de verdad se iba a comer todo eso, por lo que indicó que sí, ya que ya había se había mentalizado en lo que sería su maternidad, la cual confesó es el proceso más hermoso que ha vivido, y le reveló por medio de un mensaje que ahora tenía que comer por dos.