“Lo mío fue el rebusque”: Sara Uribe contó cómo sus amigos la apoyaron en un momento importante de su adolescencia

Sara Uribe abrió su corazón con sus seguidores al compartirles una serie de anécdotas de su pasado, en especial cuando era adolescente, señalando no solo lo difícil que fue para ella esa época, sino también cómo sus amigos la ayudaron en un momento significativo de su vida, agradeciéndoles en el proceso.

La modelo ha revelado en más de una oportunidad que sus primeros años de vida fueron bastante complicados para ella y para su familia, en especial en lo que se refería a la economía, contando en diferentes ocasiones que debían ganarse la vida de diferentes maneras y que en diversas situaciones pasaron momentos difíciles.

Pero ahora las cosas son completamente diferentes para ella, siendo una de las personalidades más reconocidas del país, sirviendo como presentadora en algunos eventos y como modelo para diferentes marcas nacionales, además de su trabajo como empresaria con su salón de belleza.

A través de sus historias ha dejado ver que goza de una vida bastante acomodada en un apartamento lujoso, realizando viajes, vistiendo prendas vistosas y llenando a su hijo Jacobo de varias comodidades.

Pero hace poco Sara Uribe recordó su pasado a través de algunas fotos en sus historias de Instagram, contándoles a sus seguidores algunas anécdotas sobre cómo le fue cuando era pequeña, destacando una de su etapa escolar.

“En esta foto yo tenía 16 años y en este día estaba viviendo una experiencia hermosa. Estaba en el prom de mi colegio, donde una amiga que tenía en esa época fue hermosa conmigo, vendió sandwiches con mis parceros pa que yo pudiera ir a esa fiesta”, recordó la modelo.

Además, contó que otros de sus allegados también la ayudaron con el maquillaje, el peinados, su vestido y los tacones, indicando que pudo vivir “uno de los días más lindos” de su vida gracias a ellos.

Sara Uribe casi nunca salía de fiesta y siempre estaba trabajando

En otra imagen, la presentadora contó un poco más sobre cómo era su vida durante su etapa escolar, dando a entender que casi siempre estaba buscando formas de conseguir dinero, lo que le impedía salir a fiestas y reuniones con sus amigos.

“Casi nunca me invitaron a unos 15, tampoco me llevaban a fiestas y no pude disfrutarme el colegio como mis parceros. Yo quería ir siempre pa vender confites a mis compañeros y ropa a los profes, porque lo mío fue el rebusque”, relató Sara Uribe en una historia donde aparecía junto algunos de sus amigos en el año 2008.

Pese a las dificultades, la colombiana aclaró que su mamá y sus tías se encargaron de que nunca les faltara el techo y un plato de comida, mientras que su papá se hizo cargo de ella pudiera tener todo para estudiar.