“Sin herir susceptibilidades”: Los cuatro equipos que no tienen posibilidad de ganar el FPC, según ídolo de Junior

Este domingo 28 de abril finalizó la primera fase de la Liga BetPlay 2024-1 y de paso se conocieron los grupos de los ocho equipos que integran los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, un ídolo del Junior descartó ‘de buenas a primeras’ a cuatro equipos, que considera, no tendrán posibilidades de ganar el título.

PUBLICIDAD

Los cuatro equipos que no tienen posibilidad de ganar el FPC, según ídolo de Junior:

En primer lugar, cabe destacar que el exfutbolista que vaticinó lo que será el final del fútbol colombiano fue Martín ‘El Torito’ Arzuaga, quien ahora trabaja como panelista en los programas de ESPN.

El exdelantero no esperó a tener un espacio en televisión para dar a conocer lo que piensa del sorteo y fue muy conciso en que cree que los integrantes del grupo A son los más fuertes y que el equipo ganador de dicha zona, será el que posteriormente conquiste la estrella de mitad de año.

Recomendados

De esta manera, Arzuaga dio a entender que Atlético Bucaramanga podría ganar su primera estrella en toda la historia, que Deportivo Pereira ganaría su segundo título en el fútbol colombiano y tanto Millonarios como Junior volverían a coronarse como los mejores equipos de nuestro país.

Asimismo, sus palabras dejaron claro que no le tiene fe a Deportes Tolima, Santa Fe, La Equidad y Once Caldas y el finalista que salga del grupo B, no tendrá chances de ser campeón.

“Como lo vaticiné el año anterior, sin herir susceptibilidades, el campeón sale del grupo A, donde están Bucaramanga, Junior, Pereira y Millonarios. *Es mi humilde Opinión y respeto, el de los demás...”.

Como lo vaticiné el año anterior, sin herir susceptibilidades el campeón sale del grupo A, donde están Bucaramanga, Junior, Pereira y Millonarios.

*Es mi humilde Opinión y respeto el de los demás...👍🏻 — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) April 29, 2024

¿Cuándo inician los cuadrangulares?

Junior de Barranquilla vs Millonarios y Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga serán los juegos de la primera fecha del grupo A, mientras que Once Caldas vs La Equidad y Deportes Tolima vs Santa Fe serán los propios de la zona B.

Pese a que no hay horarios confirmados, estos juegos se llevarían a cabo entre el 1 y 2 de mayo.