Así fue el drástico cambio de ‘look’ de Ornella Sierra luego de ser eliminada de ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ es el ‘reality’ que llegó por primera vez a Colombia, siendo producido por RCN Televisión y la plataforma Vix, en el que un grupo de famosos han tenido que reunirse en una misma casa mostrando sus cualidades, pero también sus defectos, lo que ha generado fuertes discusiones entre ellos. Actualmente, el ‘reality’ lleva más de 3 meses al aire y pronto llegará a su fin, siendo la más reciente eliminada Ornella, quien recientemente mostró el cambio de look al que se sometió luego de su salida del programa.

Más allá del nivel competitivo, Ornella logró convertirse en una de las participantes favoritas por los televidentes debido a su sensibilidad y carisma, sin embargo, varios de los televidentes le pidieron al programa un cambio de imagen para la creadora de contenido, teniendo en cuenta el dolor que significó para ella, la caída de su cabello al ingresar al programa de RCN Televisión.

Ahora, a tan solo días de su eliminación, al igual que Nataly Umaña, buscó al ‘rey de las extensiones’ con el fin de que cumpliera su deseo y así pudiera recuperar su confianza. Sin embargo, este no fue un proceso sencillo, pues sobre las 3 de la mañana por fin el estilista terminó con el cabello de Ornella, quien como es costumbre se dejó ver más emocionada que nunca.

Luego de aplicar varios tratamientos en su cabello con el fin de priorizar su bienestar capilar, para posteriormente poner las respectivas extensiones: “Yo la verdad me siento super feliz y agradecida. Ustedes saben el trauma por el que yo pasé cuando me quedé sin cabello y ahora siento que vuelvo a ser yo. Me siento empoderada y no hay nada que empodere más a una mujer que el cabello. Me siento divina”, agregó Ornella Sierra.

Aunque la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ quedó más que feliz con este resultado, lo cierto es que debido a los diferentes compromisos solo pudo dormir dos horas, ya que tenía nuevas entrevistas con otros medios de comunicación así como también su respectivo vuelo hacia Barranquilla, pero eso sí, Ornella no dudó en mostrar lo feliz que está con la serie de regalos por parte de sus fans quienes llegaron para conocerla y llenarla de mensajes y dulces, pero sin duda, la cereza del pastel estuvo a cargo de Miguel Bueno, quien llegó para acompañarla.