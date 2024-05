“Les quedó grande”: ‘La Segura’ y su prometido compraron su primera “casa” y le llovieron críticas

‘La Segura’ y su prometido, Ignacio Baladán, le dejaron saber a sus seguidores que su relación va avanzando cada vez más, no solo por el paso que dieron hace algunas semanas con respecto a su matrimonio, sino también con otros detalles como el hecho de comprar y construir su primera “casa” juntos, mostrando un poco al respecto en un clip de Instagram.

Antes de que la creadora de contenido entrara a La Casa de los Famosos, su relación se encontraba en una situación bastante agradable, compartiendo con el joven pastelero diferentes momentos, desde viajes por distintos lugares de Latinoamérica, conviviendo con sus suegros, o simplemente acompañándose en sus rutinas diarias.

Puede leer: "Desagradecida": Yina Calderón se fue en contra de 'La Segura' por criticar a RCN

Sin embargo, las cosas cambiaron en las últimas semanas luego de que Baladán decidiera dar el siguiente paso al aventurarse a pedirle matrimonio a su novia frente a miles de televidentes, ya que quiso hacerlo durante un momento especial en La Casa de los Famosos.

La influencer no dudó en responder de manera positiva, compartiendo un breve pero emotivo momento juntos durante una cena. Y si bien no pudieron compartir durante mucho tiempo, la pareja no tuvo que esperar mucho porque pocas semanas después de este evento, La Segura fue eliminada del reality show.

Y si bien la creadora de contenido ha dejado claro su descontento con este resultado, está tratando de rehacer su vida y continuando con sus publicaciones habituales, las cuales van desde hacer tutoriales y videos cómicos hasta mostrar parte de su día a día.

Y en este proceso, la colombiana y su prometido compartieron que compraron y armaron su primera “casa”. Pero no se trata de una vivienda como tal, sino un modelo a escala de la casa de la película de Pixar, ‘Up’, mostrando en un clip lo bien que la pasaron construyéndola con pequeños bloques de plástico.

“Soñando con el día que tengamos nuestra casita…🏡👰🏻‍🤵🏼💍 TE AMO BALADÁN, sos mi lugar seguro”, escribió la joven, mientras que su prometido redactó en la sección de comentarios: “Nuestra primera casita de UP jejejje te amooooo”.

Lea también: "Ni siquiera tengo ViX": 'La Segura' está evitando ver 'La Casa de los Famosos' por esta razón

El video de La Segura se llenó de varias críticas

Si bien muchos usuarios de Instagram manifestaron lo tierna que les parecía esta dinámica en pareja, otro grupo de internautas se manifestaron para compartir algunos mensajes poco agradables en donde criticaban duramente al par, la mayoría haciendo referencia a su comportamiento dentro La Casa de los Famosos.

“Se tuvo que comprar su casa de Lego porque no la quisieron en la otra casa de dizque famosos jajajaja”, “Es un modelo a escala y aún así les quedó grande”, “Sí les da la mente para armar un Lego?” y “Probablemente la única casa que va a construir porque el novio se le va ahorita jajaja” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de La Segura.