“Desagradecida”: Yina Calderón se fue en contra de ‘La Segura’ por criticar a RCN

La influencer Yina Calderón arremetió contra ‘La Segura’ luego de que esta criticara al canal RCN por la eliminación de Ornella Sierra del reality show ‘La Casa de los Famosos’. Calderón calificó a la caleña de “desagradecida” por cuestionar las votaciones y hablar mal de la cadena televisiva que emite el programa.

‘La Segura’, conocida por su gran presencia en redes sociales, recientemente expresó su descontento con RCN después de que su compañera ‘papillente’, fuera eliminada del reality. En un video compartido en sus cuentas personales, tanto ella como su novio manifestaron su “decepción” ante la salida de la costeña.

‘La Segura’ sugirió que la producción del programa manipula a los concursantes según sus intereses. “No sé qué pasó, todo estuvo muy raro, yo apenas me estoy enterando de cosas, no sé qué vio la gente. Veo a mucha gente ‘segureña’ ofendida, algo raro pasó, pero prefiero no decir mucho, no quiero escudriñar tanto en el tema”, comentó.

Por su parte, Yina Calderón, quien ha seguido de cerca el desarrollo del reality, no tardó en manifestar su molestia ante estas declaraciones. En un tono crítico, Calderón señaló: “Les pagan una millonada por estar allá en la casa, les dan el pantallazo en la televisión, comida y dormida gratis, y no van gratis bebés, es que les pagan una millonada y porque no se lo ganan, porque les dieron en el ego, creen que son la chimba, entonces, salen a hablar mal del canal. ¿Ah? Ni yo, que me expulsaron. Uno tiene que aceptar en la vida perder y cuando algo no es para uno, uno no se lo gana y ya”.

Calderón también dirigió sus palabras directamente a ‘La Segura’, diciéndole que no todo en la vida se trata de tener seguidores en las redes sociales y que eso no se garantiza votos suficientes para la permanencia en un reality show. Criticó su actitud al sentirse herida en su ego y recurrir a despotricar del canal que le brindó una plataforma de fama temporal.

Además, Yina bromeó sobre los posibles conflictos que sus críticas podrían generar, diciendo que “está temblando” luego de que le sugirieran que Karen Sevillano podría buscarla para atacarla debido a sus comentarios críticos sobre el reality.