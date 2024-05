“Estoy viejo”: Iván Lalinde se sometió a lujoso procedimiento estético para quitarse unos ‘añitos’

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, con apariciones en varias producciones de Caracol, como ‘El precio es correcto’ y ‘La Voz Kids’, además de ‘Día a Día’, programa en el que es muy apreciado por todos sus colegas. En sus redes sociales, Iván constantemente comparte apartados de su vida, en especial las mascotas que lo acompañan de forma cotidiana, además de algunas de las actividades que tiene que realizar.

Iván desde su aparición en ‘El precio es correcto’ ha sido halagado por su gran belleza, pero sin duda acude a algunos ‘truquitos’ para seguirla potenciando, es por esto que se sometió a un procedimiento estético para disimular las arrugas que con los años llegan alrededor de los ojos. Iván se ha mostrado bastante seguro de su físico, y afirma que estos procesos naturales. “Acuérdense que uno tiene que hacerse una limpieza facial, es importante consentirse la piel. Por estos días yo estoy sintiendo que estas arrugas se marcan más, yo no me voy a poner bótox, me gustan mis arrugas. El tiempo pasa y los años pasan”.

Aunque no fue un procedimiento invasivo, Iván afirmó que es bastante necesario algunos tratamientos para la piel para mantenerla en su mejor versión y cuidarla, por lo que muchos de sus seguidores le dejaron varios halagos con el resultado.

¿Cuánto cobra Iván Lalinde por productos de su emprendimiento?

Iván Lalinde ha estado promocionando su emprendimiento, se trata de ‘Upa Pues’, el presentador tiene una gran afinidad con los tratamientos naturales que ayudan a relajar el cuerpo con diferentes aromas naturales, el presentador tuvo una mañana un poco complicada y mostró como el uso de sus aceites le da energía para su día a día. Iván ha aprovechado el momento para invitar a sus seguidores a probar todos los beneficios que trae la aromaterapia a la vida de las personas; tiene una página web por donde vende todos sus productos, que tienen un costo de 99.000 pesos.

Iván ha demostrado que tiene gran afinidad por las medicinas alternativas, incluso en una oportunidad enseñó como mostró que se sometió a una terapia de cuenco, también conocida como terapia de cuenco tibetano, es una técnica de sanación que utiliza cuencos metálicos colocados en el cuerpo o alrededor de él para producir vibraciones y sonidos que promueven la relajación y el bienestar; basado en la premisa de que el cuerpo humano está conformado mayormente por agua, se cree que estas vibraciones pueden ayudar a equilibrar la energía del cuerpo y calmar la mente.