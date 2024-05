Tras su explosión del ‘Desafío XX’, Marlon rompió el silencio y contó su experiencia con Caracol

Marlon David Duque Lemus fue un destacado participante del ‘Desafío XX’, un reality show de competencia física y mental transmitido por Caracol Televisión. A sus 24 años, Marlon es un entrenador personal y empresario exitoso de Manizales, quien ha convertido su pasión por el deporte en una carrera inspiradora.

Criado por su padre tras la separación de sus padres, Marlon encontró en su progenitor un gran apoyo y motivación. Aunque su relación con su madre no es muy cercana, la influencia de su abuela, quien falleció hace algunos años, dejó una marca profunda en su vida.

Desde que terminó el colegio, Marlon se dedicó al deporte para mantenerse y ayudar a su padre económicamente. Con un préstamo, abrió un pequeño gimnasio que ahora es uno de los más importantes de su ciudad. Además, es un apasionado del crossfit y ha ganado varias competencias de OCR (carreras de obstáculos).

Su tenacidad y esfuerzo lo llevaron a perseguir su sueño de participar en el Desafío durante 6 años, y finalmente, pudo competir con la determinación de enfrentar cualquier desafío que se le presentó. Lastimosamente, Marlon fue expulsado del ‘Desafío’ por haber roto una regla importante del programa.

Durante el Desafío de Sentencia y Servicios, se descubrió que Marlon guardó una barra de proteína en su maleta, lo cual estaba prohibido, ya que su equipo había perdido la prueba y no tenía permitido comer. A pesar de que Marlon afirmó que no tenía intención de consumirla y que planeaba informar a la producción sobre la barra, la tardanza en comunicarlo resultó en su expulsión.

Tras varios días de su expulsión, el reconocido deportista decidió hablar y poner en contexto a todos sus seguidores: “Todo esto ha sido una locura, gracias por lo que ha generado y todo lo que se está formando alrededor de Marlon. Finalmente, todo ha resultado positivo”, comenzó diciendo mientras caminaba por una playa del mar Caribe colombiano.

“Fue de aprendizajes totales, estoy feliz que me gocé todos los boxes, fui capitán en dos equipos, me gané un respeto en este programa. Cuando era mi turno de salir, lo hacía y me voy tan feliz y tan tranquilo. Obviamente, estaba buscando el premio mayor, quería colocar mi nombre, pero con lo que logré hacer me voy tan feliz y sé las puertas que se van a abrir”, comentó.

También se refirió a lo que sucedió con Luisa y el romance que surgió entre ellos. “Con Luisa y con muchas personas, en el Desafío se viven las emociones al cien, esperemos a que ella salga y lo que se pueda dar, tanto como con Luisa, como con todos los participantes que yo sé que queda una bonita amistad”.