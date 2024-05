Sensei del ‘Desafío The Box’ se pronunció tras la expulsión de Marlon

Alejo Calderón, más conocido como Sensei, y ganador del ‘Desafío The Box’ 2023 no se quedó callado al ver todo lo ocurrido en el último capítulo de la edición de los 20 años.

Y es que como es costumbre por medio de las redes sociales del programa se hace la respectiva publicación sobre la finalización de historia de los participantes, bien sea por eliminación, lesión, renuncia o expulsión, como en el caso de Marlon.

Es por ello que el post del ‘Desafío XX’ se ha llenado de miles de reacciones en las que califican como injusta la decisión, y Sensei, ganador del ‘Desafío The Box’ 2023, no fue la excepción.

“El sueño de una gran atleta que si sabía a q iba al programa, estaba enfocado se ve apagado por una gran INJUSTICIA, la vida te tiene para grandes cosas guerrero, frente en alto y para adelante, porque te veía en la final 👏”, escribió Sensei en el post de ‘Desafío XX’.

Sensei sobre la expulsión de Marlon del 'Desafío XX' Foto: Instagram @desafiocaracol

Para otros seguidores del ‘Desafío XX’ lo correcto era sancionarlo debido a que no se comió la barra de proteína y que en sus argumentos precisó que informó a producción sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó con Marlon en el Desafío?

Durante el capítulo 38 del ‘Desafío XX’ la presentadora Andrea Serna fue hasta la casa Beta, y le pidió a Glock, Yoifer y Arandú que la acompañaran a buscar algo. Y sacó una barra que el participante sacó de su maleta y guardó en una de las nocheras al lado de su cama, esto justo antes de salir a la prueba.

“Antes, justamente de venir a este lugar donde siempre nos encontramos entré a una de las casas y encontré algo, pista, no la casa que ganó sentencia y hambre”, dijo Andrea Serna en el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas.

La presentadora sacó la barra preguntando a quién pertenecía a lo que Marlon contestó que, a él, y precisó las condiciones en las que se dio. Pues aseguró que la había guardado en su maleta y que la encontró al momento de hacer una oración. Según palabras de Marlon la había guardado porque sus demás compañeros se las comían, pero que olvidó que estaba allí y que le comunicó a producción al finalizar la prueba.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente, pues al no haber ganado comida se toma como una falla a las normas. Ante la defensa de sus compañeros Andrea Serna seguidamente precisó que las reglas no son negociables de ninguna manera.