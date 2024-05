Durante la emisión del capítulo 36 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, pues la prueba en el box negro definiría quién sería el eliminado del ciclo entre los tres hombres de Alpha, como lo son Francisco, Santiago y Kevyn o Hércules de la casa Beta.

Como es costumbre antes de una eliminación en el ‘Desafío XX’ primero se lleva a cabo un castigo, el cual recayó sobre Beta luego que el desafiante invitado le diera el triunfo a la casa Alpha, pero horas después de que cada uno se sumergiera por un minuto bajo la fría agua del tanque todos se alistaban para ir al box negro.

En medio de lo que sería la salida de cada equipo para la pista, en la casa Beta se dio una situación que generó mucha expectativa, pues Marlon le entregó un dinero a Hércules en caso de perder y salir de la Ciudad de Las Cajas.

“Necesito que me haga un favor, yo le voy a dar como si fuera a regalarle 7 millones de pesos. Se queda con uno y me espera con los seis afuera para darle a mi papá, me guarda seis y se queda con uno. Se siente muy feo, pero es la única manera”, le dijo Marlon a Hércules quien aceptó la propuesta.

El hecho desató una ola de reacciones en las redes sociales, pues desde hace semanas atrás algunos televidentes han asegurado que Marlon es expulsado del ‘Desafío XX’, por lo que la situación deja más preguntas que respuestas sobre si está violando una norma o no.

Tal y como era de esperarse algunos televidentes manifestaron su posición al respecto y estiman que el concursante no sea expulsado. De igual manera es de recordar que algunos equipos les dan dinero a los desafiantes invitados y por esto ninguno ha sido castigado.