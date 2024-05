“La quiere utilizar”: beso de Miguel Bueno a Ornella desató la polémica en redes

Durante el inicio de la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia finalmente se dio una de las visitas por medio de la modalidad de congelado más pedida y esperada en las redes sociales, y no es más que la entrada del cantante Miguel Bueno.

El exparticipante llegó lleno de regalos para los participantes que siguen en pie en competencia, pero especialmente para la creadora de contendido Ornella Sierra, mas conocida en las redes sociales como ‘Barbie Costeña’, a quien llenó de palabras emotivas.

“Orne, sos una mujer increíble, espectacular, confía en ti, cree en ti, en lo que estás haciendo no sabes lo que me muero de risa viendo todo lo que haces aquí, así que dale con toda, que tú puedes con todo, literal, mi reina. Aparte de eso, vi unas cositas de lo del loft, y solo por eso te voy a dar un besito”, le dijo Miguel Bueno mientras le daba un beso en la boca a Ornella.

Sin embargo, el momento no pasó desapercibido por parte de los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia por lo que las reacciones no tardaron en llegar y de manera dividida en las redes sociales, pues mientras algunos se emocionaron con el momento otros aseguran que el cantante se está aprovechando de ella.

“La manera en la que Miguel Bueno se colgó de Ornella y no desaprovechó la oportunidad para seguir figurando a costa de un falso shippeo. 😂”, “Ojalá me calle la boca, pero siento que Miguel B. está utilizando a Ornella. Lo tenía que decir “, “Yo siento que Miguel Bueno se está aprovechando de Ornella”, “Siento que el Miguel Bueno ese se está colgando de Ornella para promocionar sus canciones aburridas. Ella es la única papillente a la que le tengo cariño, con la niña no” y “a Miguel nunca le importó Ornella y cuando vio que le dio popularidad ahora si la besa y la quiere utilizar, allá el que no las capte”, son algunas de las reacciones que destacan.