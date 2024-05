Paola Turbay reveló las razones del por qué no ganó Miss Universo en 1992

Paola Turbay es una reconocida actriz y presentadora colombo-estadounidense que dejó una huella imborrable en la historia de Miss Universo. En 1992, representando a Colombia, logró el título de primera finalista. Su participación en el certamen fue destacada y le granjeó gran simpatía y popularidad en su país.

PUBLICIDAD

Nacida en Houston, Texas, el 29 de noviembre de 1970, Paola creció en Colombia y desde temprana edad comenzó su carrera en la pantalla. Representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza y fue elegida Señorita Colombia en 1991. Al año siguiente, representó a su país en Miss Universo, donde quedó como virreina, pese a ser considerada la favorita de la edición. Sus rasgos, imagen y desempeño fueron únicos, al punto de recibir miles de elogios en este escenario.

A pesar de que su pasarela, elección de trajes y respuestas fueron acertadas, el resultado arrojó que no ganaría la anhelada corona, dejando a la representante de Namibia como la triunfadora.

“Cuando se acaba Miss Universo se me acerca el jurado y me dicen: ‘Queremos que sepas que algo pasó, no tenemos ni idea, pero tú eras Miss Universo”, indicó en una entrevista que concedió en un pódcast.

“Después, el presidente de Miss Universo llega adonde estamos mis papás y yo, en el evento de clausura, y dice: ‘Miren, si esto hubiera sido un año antes, un año después, es Paola. Este año, lamentablemente, no se pudo”, agregó.

Después de seis meses de terminar el concurso, Paola Turbay se enteró de las verdaderas razones del porqué no fue elegida como la Miss Universo.

“A los seis meses que viene la chaperona de Miss Universo con Miss Universo, creo, y le dijo a doña Tera, la directora del concurso: ‘Miren, era Paola, pero hasta que ustedes no arreglen la situación del país, una colombiana no va a ser Miss Universo. Me pasaron por mil pruebas psicológicas y me hacían exámenes, me hacían preguntas, me hacían entrevistas de todo, me sacaban siempre del grupo a hacerme muchas entrevistas a ver si yo era capaz de manejar cierta presión y ciertas preguntas”, aseguró.

Además de su éxito en los concursos de belleza, Paola Turbay ha tenido una carrera exitosa en la televisión y el cine, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Su trayectoria y talento la han convertido en una de las figuras más admiradas en el ámbito del entretenimiento.