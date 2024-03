¿No le gustó? Paola Turbay reveló que se encuentra traumada con su nuevo cambio de look

Paola Turbay es una actriz y modelo colombiana que ha participado en numerosas producciones tanto en su país como en el extranjero. Además de su talento en la actuación, también es reconocida por su belleza y elegancia en el mundo de la moda.

En 1991, Paola se convirtió en Miss Colombia y luego representó a su país en el certamen Miss Universo, donde obtuvo el segundo lugar. A partir de allí, su carrera despegó y ha participado en películas, series de televisión y programas de entretenimiento.

Pero no solo es conocida por su carrera artística, también es una activista social y ha trabajado en diferentes proyectos para ayudar a comunidades vulnerables. Además, es embajadora de la ONU para temas de igualdad de género y empoderamiento femenino.

Recientemente, Paola Turbay concedió una entrevista al programa de Eva Rey ‘Desnúdate con Eva’ en el que contó detalles de su nuevo look que fue realizado por el reconocido estilista de moda Franklin Ramos.

“Me siento horrible (risas). O sea, me cuesta un trabajo, yo no soy capaz de manejar este pelo, me tocó ir a donde Franklin Ramos para poder estar aquí contigo, porque donde me peine yo, quedo como un desastre. Pero no, no me hallo, no me ubico”, manifestó Paola Turbay.

De hecho, confesó que casi se tusa porque la situación con su cabello estaba muy complicada, “tenía el pelo frito”. “No me siento en mi mejor momento”, aseveró la actriz.

Sin embargo, reveló en el programa que su nuevo ‘look’ ha sido todo un éxito y que muchas mujeres ya han ido a la peluquería de Franklin queriéndose hacer el mismo corte, que ahora bautizaron como “el corte de Paola Turbay”.

Como era de esperarse, los comentarios en las redes sociales abundaron y estuvieron divididos. Estos fueron algunos:

“Ella es divinaaaaaaaa de cualquier manera y con cualquier corte, pero lo más divino es su actitud”; “Paolita, sí, ese corte no te favorece, que pecadito. Pero a todas nos pasa”; “ella es tan linda que hasta calva brilla”; “con esa cara todo le queda bien”, fueron algunos de los comentarios.