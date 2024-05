La tendinitis de Beba regresó al ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 37 del ‘Desafío XX’ se vivieron diversas emociones, ya que se dio inicio al ciclo en el que una de las mujeres saldrá de competencia, por lo que se llevó a cabo la prueba de sentencia y hambre.

La pista de aire fue el escenario para que las casas que siguen en pie en la Ciudad de Las Cajas se debatiera la comida, y es así como dos hombres y tres mujeres de cada equipo se dieron cita en el box blanco.

Sin embargo, las caídas dijeron presente una vez más, así como las fallas que estuvieron protagonizadas por Darlyn, Yoifer y Glock de Beta; Campanita por Omega, mientras que Karen y Santiago por Alpha.

Sobre Santi repercute una culpa debido a que no es ágil en la pista de aire y en su segunda visita a ese box volvió a fallar, lo que le terminó de arrebatar cualquier intento de victoria a Alpha ante Omega que se alzó con el título en una final reñida con Beta.

Los Alpha discutieron entre ellos por los errores cometidos por Dickson, mientras que Santi aceptaba su falla, pero al llegar a la casa Alpha el participante reveló ante sus compañeros lo que ha estado sintiendo en las últimas fechas y que había preferido callar.

“Bueno, chicos yo les quería decir que no quería comunicarlo allá, porque hay muchas pruebas para subir para sostener con brazos, no les voy a negar, me duele demasiado ambos bíceps, siento que tengo ya una tendinitis muy elevada, donde tuviera alimentos sería otro cuento, sería diferente porque el musculo estaría en recuperación y todo, pero no hay alimento. Entonces voy a hacer un balance como de estas últimas pruebas que tocan y si siento que no me recupero, porque estanos en una competencia, seré muy honesto conmigo mismo, con mi salud, yo siempre les he dicho que a mí me sacan de aquí con las piernas por delante, pero soy consciente de que a todas las pruebas vamos a ir Kevyn y yo, no va a haber descanso para él ni para mí, no va a haber descanso para el cuerpo de ambos, entonces voy a esperar el balance de que termine este ciclo como me termino de sentir”

— Santi