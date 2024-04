Mejores momentos de Beba en el ‘Desafío XX’

Su nombre es Valerie de la Cruz Millán, pero en ‘Desafío XX’ estaba bajo el alias de Beba y es una joven de Barranquilla de 25 años quien es modelo y artista, que ha sido expulsada por violar las normas en medio de fuertes críticas en las redes sociales.

La exparticipante permaneció en la Ciudad de las Cajas por solo 20 capítulos y su paseo por cada box y convivencia estuvo lleno de diversas polémicas, pues nunca se quedó callada ante los demás, lo que la llevó a pelear hasta el último minuto antes de abandonar el ‘Desafío XX’

El desmayo de Beba y su primera pelea

Durante la primera prueba para medir la resistencia que conformaría los equipos, Beba se convirtió en la mujer que cayó primero y por ende en la principal en formar parte del equipo más débil.

Luego llegó una siguiente prueba en la que los equipos debían ir atados para recorrer un riachuelo y junto a diversos escenarios, lo que produjo un desmayo en la participante quien tuvo que ser cargada por sus compañeros en uno de los tramos.

La prueba sería para definir la casa a la que llegarían. Durante la competencia tuvo muchas diferencias con Renzo, Kratos, Campanita, Koke Ana, Natalia y Lina, lo que trajo su primera pelea en competencia.

“¿Por qué carajos me estaban haciendo trotar entonces? ¡Estúpidos! ¡Imbéciles! ¡Idiotas todos! Antes de entrar yo estuve un mes enferma” — Beba

Koke le insistía que en la guerra no se deja a ningún compañero atrás, pero ella centraba su reclamo en que sentían que la dejaban atrás. Seguidamente limaron asperezas, pues el bailarín Campanita llegó a hacerles reír con sus ocurrencias.

Beba pelea y llora ante su primer chaleco

Beba fue a parar al equipo Alpha luego de la prueba de capitanes en la que ganó Kevyn de Beta lo que le permitió reorganizar a los equipos a su antojo, ya que podía mover a 10 participantes, por lo que mandó a Beba de Omega a la casa Alpha.

Todos salieron a la prueba de contacto en el box rojo en el que Beba le tocó competir con Valentina, y le reclamó por haberla jalado de una de sus trenzas. Al finalizar Beta se alzó con el triunfo y el enviaron el chaleco a Beba.

“Este chaleco lo entregamos principalmente porque la vimos débil en la primera prueba, porque queremos que nos siga demostrando porque quiere seguir en el ‘Desafío’… Beba” — Luisa

“Qué linda, qué linda gracias. Tan linda, me encanta tu actitud” — Beba

Beba y la primera discusion con Dickson

Durante el capítulo 3 del ‘Desafío XX’ las casas Alpha, Beta, Gamma y Omega tuvieron que enviar a cuatro de sus miembros para enfrentarse en el box amarillo por la sentencia y bienestar. La prueba consistía en atravesar el embudo de los números romanos en equipo para ir sorteando por diversas rampas, un arrastre bajo lleno de lodo, una pared y así llegar a una base con diversos pesos que tenían que cargar sobre troncos de equilibrio hasta llegar a una rampa final.

Cada participante fue pasando por relevos, en una competencia en la que la fuerza y la agilidad eran necesarias, pero las diferencias se hicieron más que presentes, pues mientras la casa Beta llevaba la delantera y se alzaba con el triunfo, los de la casa Alpha vivían sus diferencias.

Dickson quiso cruzar la rampa con el peso a su manera, y no apoyándose de los ligeros escalones de la plataforma, pese a que sus compañeros le insistían, pero ella siguió haciéndolo a su forma. Por su parte, Beba tuvo sus primeros intentos y aunque logró poner el peso sobre la plataforma tumbó otro de los que ya estaban sobre ella.

La prueba finalizó con Beta como ganador y Gamma con el segundo puesto. Del otro lado de la pista iniciaba una discusión entre las dos Beba y Dickson quienes no se quedaron calladas ante las formas de juego de cada una.

“Aquí un segundo que uno pierda, sí está valido pararse a pensar, no pararse a tomar tinto, que venga algo y lo haga por usted, o sea que hay que correr, no es que… ¡Qué pena Beba! Se lo voy a decir. Solo tengo para decir eso, acción y reacción, se cayó no pudo, corro” — Dickson

“Tú estabas allá también, desde acá te dijimos 20 mil veces que pusieras el pie en el rombo donde se supone que uno se tiene que apoyar. Te lo dijimos 20 mil veces, no lo hiciste” — Beba

Ante esto Dickson no tuvo más argumentos para defenderse y aseguró que escuchó las recomendaciones, pero ella pensó que lo podría volver a hacer de la misma forma en la que ya lo había intentado. Beba prosiguió diciéndole que en la segunda oportunidad tampoco hizo caso a la forma correcta lo que derivó en la molestia de Dickson.

“Está bien, perdimos por culpa mía” — Dickson

“¿Yo en qué momento dije eso? Así como uno falla, fallan los cuatro. Y si los cuatro no logramos cumplirlo, fue por culpa de los cuatro. Dickson tú te equivocaste también” — Beba

“Lo acepto yo si te aconsejo en la siguiente prueba no camines” — Dickson

“Y tú en la siguiente prueba escucha a tu equipo. Ya Dickson anotado, perfecto ya lo anoté” — Beba

Ante la derrota la casa Alpha se quedó sin camas al igual que la casa Omega, mientras que Beta decidió concederle el beneficio de descanso a Gamma al haber ocupado el segundo lugar.

Beba le reclama a Renzo en el box negro

Beba enfrentó su box negro en medio de una prueba que no todas pudieron completar, pero en su caso logró llevar cada uno de los requerimientos al otro extremo de la pista, en el cual debían poner unos pesos sostenidos por una cadena sobre una balanza.

En ese momento casi cae de la plataforma lo que derivó en las risas de Renzo de la casa Omega, quien decía que pasarían todo el capítulo esperando a que ella finalizara por lo que le reclamó ante los comentarios.

“Oiga no sean así, ya. Te estoy escuchando Renzo” — Beba

La tendinitis de Beba

Beba en el capítulo 6 reveló ante sus compañeros que padecía de una tendinitis y que eso la imposibilitaba. La costeña puso su brazo izquierdo bajo el agua mientras que Mapi la consolaba ante el dolor.

“Una contractura y tendinitis desde arriba, el brazo no lo puedo mover” — Beba

La tendinitis de Beba generó desconcierto entre sus demás compañeros y marcaría un hito la Ciudad de las Cajas, pues luego estos aseguraban que el dolor aparecía solo cuando había que acudir a una competencia o hacer algo dentro de la casa.

“Toca esperar que la reina se maquille” Beba casi se va a los golpes con Dickson

Los ánimos se calentaron durante la emisión del capítulo 7 del ‘Desafío XX’, pues mientras en Omega y Beta la buena energía reinaba y en la casa Gamma los roces se daban de manera pausada, en Alpha la las discusiones estaban a la orden del día.

La primera discusión del capítulo estuvo protagonizada Beba y Dickson ya que estaban preparándose ante lo que sería la prueba en el box rojo, pero Dickson hablaba con Karen cuando dijo en voz alta algo que no le gustó a Beba.

“Toca esperar que la reina se maquille” — Dickson

Beba escuchó el comentario y le refutó que se lo dijera de frente, por lo que Dickson de manera retadora le repitió sus palabras. Beba se acercó a preguntarle cuál es el problema que tenía con ella, pero los ánimos se calentaron más.

“Yo no tengo ningún problema, aquí vinimos a guerrearla, pero creo que tú no lo has entendido” — Dickson

“Si se me da la put@ gana de maquillarme, me maquillo las veces que se me dé la put@ gana. Que te quede claro” — Beba

Ante la situación Karen y Arandú tuvieron que interponerse entre ambas pues se acercaron más al punto de pasar a un posible contacto físico que habría derivado en violencia y por ende en la expulsión en el ‘Desafío XX’.

“Y si soy una reina, y me encanta verme regia. Me encanta verme regia para darla toda porque la di toda y la dejé toda allá. Así que no seas tan ridícula porque si me da la gana de maquillarme me maquillo las veces que se me dé la gana no jod@ ¡Envidiosa!” — Beba

Su primer intento de renuncia y pelea por una cama

Más tarde en el mismo capítulo todos se reunieron cerca de la piscina para hablar sobre el logro obtenido, pero con ello llegó la pregunta sobre sí olvidaron el altercado de horas antes. Santiago les indicó que ahora debían dormir, por lo que Dickson le cuestionó si podía hacerlo con él y empezaron a designar quiénes compartirían las camas. Beba indicó que no dormiría con un hombre.

“Entonces te toca dormir en la sala. Si tú no quieres dormir en cama con un hombre no vamos a sacar a Danilo a la sala” — Mapi

“Es que me están mandando a la sala de una vez” — Beba

Seguidamente le refutaron que era solo una opción para ella, y agregó que Karen dijo una vez que le daba igual dormir con quien sea, pero el haber recordado sus palabras generaron malestar. Dickson intervino para decir que no tenía problema en seguir compartiendo cama con ella

“No hay ningún problema. Yo no tengo problema en dormir contigo. Todo sigue igual, todo el mundo en su cama con la persona que le tocó y ya” — Dickson

“¿Saben qué? Voy a dormir en la sala” — Beba

“Le voy a pedir a Dios que de verdad encontrar las palabras cuando te tengo que hablar porque no sé cómo hablarte. Y te lo voy a decir de corazón, has tenido inconvenientes hasta con personas fuera del equipo ¿somos incorrectos nosotros?” — Mapi

Pero la discusión no acabó allí, pues Beba tomó una de las palabras que siempre repite Andrea Serna en el pódium de premiaciones para que las aplicaran con ella en Alpha.

“Para la próxima si a ustedes les toca poner chaleco, honestamente me lo ponen. Y te pido que me lo pongas tú, porque estoy mamada, yo no estoy para esta vaina. Hay algo que no tolero y es que la gente señala a las demás personas y que no sea capaz de darse cuenta cuando ella misma se equivoca” — Beba

Entre tanto sus compañeras aseguraron que antes de cada competencia Beba se victimiza. La participante se mostró enfurecida y reveló algunas experiencias de su vida, pues indicó que sufrió de maltrato y Bullying entre otras cosas.

“Yo me quiero ir. De verdad que sí me quiero ir” — Beba

La tendinitis de Beba se intensifica y quiere renunciar otra vez

El capítulo 12 del ‘Desafío XX’ dejó a la expectativa a los televidentes pues desde antes de iniciar la prueba en el equipo Omega buscaban la forma de suplantar a Gamboa, ya que se encontraba enferma para poder competir, y la orden era dos mujeres y dos hombres, en ese grupo solo quedaban ella y Gaspar.

Andrea Serna le cuestionó que no tenían ningún informe por parte del equipo médico, el cual es el encargado de establecer un reposo. Ante eso la presentadora precisó que de no seguir la instrucción el equipo Omega quedaría fuera de la prueba.

Y así fue, pues solamente Alpha, Beta y Gamma se disputaron el premio en una competencia en la que Beba terminó llorando. La participante de la casa Alpha no pudo atravesar una rampa en la que debía pararse para cumplir con otro requisito de la pista, lo que demoró el trayecto del equipo en la prueba en la que la casa Beta se alzó con el premio, mientras que el segundo lugar fue para Gamma.

Ya en la casa los Alpha estuvieron hablando respecto a la situación ocurrida con Beba en la que la participante confesó que el dolor era más que real y que no estaba fingiendo.

“¿Tú crees que yo me iba a poner a hacer un show mediático con la intención de qué? ¿Cómo me voy a poner a inventar un dolor de esa magnitud para justificar que no pude hacer algo? Obviamente no me duele en el nivel que me estaba doliendo allá, pero siento la presión aquí en el bíceps. Por eso te digo no sé si irme, no sé si quedarme” — Beba

Sus compañeros le pidieron evaluar la situación, pues le reiteraron que la salud está primero antes que todo y la concursante indicó que el desgarre sería el detonante para así retirarse del ‘Desafío’

Beba discute con Karen por la carpa

En el capítulo 18 la casa Alpha del ‘Desafío XX’ había amanecido en playa baja por una decisión en la que intervino el dinero pues querían ahorrar ya que solo pagarían por el techo, pues no tenían ningún tipo de servicio.

Mapi y Beba fueron las dos únicas participantes en negarse a abandonar la casa, pero eran minoría al lado de los demás que ya estaban decididos. Y la austeridad de playa baja le sirvió al equipo para unificarse solo por unas cuantas horas, en especial para Dickson quien quería dormir abrazada por Santiago.

Pero el capítulo dejó a la expectativa a los televidentes ya que vivieron muchas emociones pues las cuatro casas se disputarían dos chalecos y el bienestar en la pista de aire en el box blanco. Por Alpha fueron Karen, Dickson, Arandú y Francisco, quienes se devoraron la pista y consiguieron así quedarse con el primer lugar, mientras que Beta logró quedarse con el segundo puesto y el beneficio de las camas que le otorgó Alpha.

En playa baja se quedaron Mapi, Santi y Beba recostada sobre uno de los barrancos y enmudecida de dolor, pues esta vez no podía ni respirar. A los pocos minutos sus demás compañeros llegaron con el triunfo y fueron a ver qué le pasaba a Beba, quien seguía recostada.

“Vamos Bebita, ¿malestar general o qué? Se chupó toda esa humedad del chaleco” — Santi

“El dolor del brazo se me está pasando al pecho y no puedo respirar” — Beba

Sin embargo, la situación no pasó desapercibida por sus compañeras, por lo que con ello llegaron los comentarios de Dickson y Karen al respecto, pues indicaron que no es la primera vez que se enferma antes de alguna prueba o actividad.

“La novela” — Dickson

“Déjenla, sí, actuación. Dos días ya que quedan a la muerte y ahí sí le duele todo” — Karen

Pese a que le pidieron que siguiera recostada mientras los demás empezaron a levantar la carpa que se ganaron, Karen decidió preguntarle en qué podía ayudar ella. Solo que de una manera que al parecer no fue de su total agrado y que desencadenó una nueva disputa.

“¿Beba, en qué nos puede ayudar? Tú nunca ayudas a nada Beba” — Karen

“Ay, j@dete Karen. Ahora sí te lo voy a decir con todas las ganas del mundo: te puedes j@der, porque en la cocina siempre ayudo” — Beba

“Pero no haces nada” — Karen

“Ay deja de hablar tanta mi$rda, cómo que no hago nada. Estoy enferma, literalmente no pudo respirar bien” — Karen

Las mujeres de Alpha le pidieron que se retirara y se recostara mientras ellas levantaban la carpa con los hombres, pero en medio de reclamos de un bando y del otro.

“Ese es el papel de ella, me tiene mamada” — Karen

“Ella no es del grupo” — Dickson

Beba dio la cara por Alpha y se enfrentó a Kevyn

El ambiente se tornó tenso en el capítulo 19 luego perder la prueba de sentencia y castigo, pues pese a que con su desafiante estuvieron a segundos de ganar, fue la representante de Beta la que consiguió el triunfo.

Ante esto Beta decidió enviarles el castigo de pasar 24 horas con guantes de boxeo que no podían quitarse hasta el llamado de Andrea Serna al box negro para el desafío a muerte.

Los Alpha subieron a playa baja y minutos más tarde llegó Kevyn de Beta a ponerle chaleco a Mapi y Santi con unas palabras que fueron fuertemente criticadas por los televidentes quienes las calificaron de arrogantes y prepotentes.

“Vamos a bajarle un poquito a la hipocresía y subirle a la humildad” — Beba

“Gracias, Beba. Bájale a la arrogancia” — Kevyn

Beba rompe las reglas

Pero al terminar de caer la noche empezó a llover y dentro de la carpa solo había poco espacio seco, por lo que los hombres propusieron quedarse de pie, pero ante la falta de equidad Mapi le pidió a Beba ser empática.

“Ay qué pesar, mientras que ellos están mojándose en el piso” — Mapi

“¿Qué quieres que haga?” — Beba

“Que seas empática con el resto” — Mapi

“Me haces el favor y a mí me respetas, porque yo no estoy gritando” — Beba

Santiago intervino para pedir que pararan la discusión, que no se trataba de la que más gritara, pero esto no detuvo a Beba quien agregó otras palabras, para seguidamente quitarse los guantes del castigo y salir de la carpa para abandonar playa baja.

Andrea Serna expulsa a Beba

El capítulo 20 del ‘Desafío XX’ marcó la diferencia por una de las polémicas más fuertes que se ha tenido en competencia, pues se llevó a cabo la tercera expulsión en las ediciones en la Ciudad de las Cajas.

La tensión se apoderó del box negro, pues se debería llevar a cabo la prueba a muerte para definir a los participantes que pasan al siguiente ciclo, pero la presentadora Andrea Serna expuso con imágenes la violación a las reglas por parte de Beba quien se quitó los guantes del castigo, abandonó playa baja, salió del perímetro permitido y se fue hasta la casa Alpha cuando el equipo no pagó el arriendo.

Durante varios minutos Andrea Serna les preguntó a los participantes al respecto luego de presentar las imágenes, que según Beba fueron tergiversadas y tras un cuestionamiento de dimes y diretes de Beba con sus compañeros y hasta con la misma presentadora, esta le dio punto final a su historia en el ‘Desafío XX’.

“Todo está dicho. Beba, puedes abandonar la ciudadela” — Andrea Serna

Con la salida de Beba por expulsión se omitió la prueba a muerte de mujeres y Andrea Serna le anunció a Lina, Karen, Mapi que tenían que quitarse los chalecos, ya que no competirían.

Los televidentes despiden a Beba del ‘Desafío XX’

Unos a favor y otros en contra no hay dudas de que Beba movió las masas en las redes sociales, pues muchos admiraron su forma de decir las cosas. En cada desafío a muerte se deja ver el video de los mejores momentos del concursante eliminado en el que salen imágenes con la canción oficial de la edición de los 20 años, pero en el caso de Beba, al ser expulsada, no contó con ese material. Ante esto los televidentes prepararon un clip con parte de esos momentos inolvidables de Beba en el ‘Desafío XX’