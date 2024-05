“Yo no soy Beba”: Dickson del ‘Desafío XX’ ahora se la aplicó a Santi

En el capítulo 33 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, ya que dejó nuevamente claro cómo es la convivencia en las casas, pues mientras en Omega las risas se hacen presentes y en Beta las ganas de ganar reinan en Alpha no paran las discusiones, señalamientos y críticas las cuales están a la orden del día.

Y es que antes de salir a la prueba Santiago y Francisco hablaban sobre las intrigas que se han presentado en el grupo, y que han sido desencadenas por las mujeres, especialmente por Dickson.

“La división de las niñas que piensan de otra manera, no son agradecida, y más con usted” — Francisco

Santi decidió cederle la voz de mando a Kevyn, para que sea él quien lidere la actuación del equipo, ya que recientemente lo calificación como el nuevo capitán del equipo.

“Tú vas a liderar hoy Kevyn, tú vas a ser la voz de mando. Hágale usted, tiene el respaldo del equipo y de nosotros dos, todos a la voz de Kevyn, lo que él diga así es y nadie le refuta nada” — Santi

Sin embargo, les tocó enfrentarse a la prueba de contacto en el box rojo que consistió en lanzar unos balones de un extremo a una jaula en la que caía agua, y allí lanzarlo a un pasador y luego a un anotador.

Beta y Omega fueron poco a poco liderando el marcador mientras Alpha hacia todo lo posible por meterse en la lucha de sentencia y servicios. Pero fue un sexto punto que hizo Omega el que le dio el triunfo.

Seguidamente Alpha y Beta se disputarían el segundo lugar, pero las lanzadoras que escogió cada uno de los equipos como lo Mapi por Alpha y Glock por Beta no pudieron siquiera meter los balones a la jaula por lo que el juez del ‘Desafío XX’ les advirtió que de no concretarlo no habría segundo lugar y así sucedió.

Al retornar a la casa Alpha discutieron nuevamente sobre el tema, pues Karen le reprochó a Santiago que no destacó con su característica energía en la prueba y esto dio paso a una fuerte discusión entre Dickson y él.

“La forma en cómo tú dices las cosas, la forma en cómo mirabas, la forma como le dijiste a Kevyn ‘si perdemos es tu responsabilidad’” — Dickson

“¿Quién dijo eso? No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho” — Santi

Seguidamente Dickson quiso corregir al verse acorralada, y esto terminó de encender los ánimos en los que salió a relucir Beba, quien fue expulsada en el capítulo 20 del ‘Desafío XX’.

“Es como sí, escucha bien, es como sí, tú hablaste es como sí” — Dickson

“Pero no ponga palabras en mi boca” — Santi

“Ese ‘no ponga palabras en mi boca’ a mí me lo pela, yo no soy Beba” — Dickson

De inmediato Santi reiteró lo que fueron sus palabras a Kevyn horas antes y aprovechó para hablar de la falta de empatía, pues ninguno se ha manifestado por el chaleco que recibió, pero sí para hablar de su caída en el box de aire que sigue siendo el tema de discusión entre los Alpha. Y que derivó en las críticas de haber ganado un premio individual.