¿Se acabará el matrimonio? Luisa Fernanda W contó por qué se encuentra alejada de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W, conocida por su influencia en YouTube y su incursión en la música, atravesó un momento doloroso cuando perdió a su pareja, el cantante Fabio Legarda, en un trágico intento de atraco en Medellín. Sumida en el dolor, Luisa Fernanda W buscó apoyo en terapia y en su familia. Fue en este contexto que Pipe Bueno se acercó a ella, convirtiéndose en un apoyo clave durante su proceso de duelo.

A pesar de las críticas y los ataques en redes sociales, la amistad entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se fortaleció. Durante un viaje a París, la química entre ellos se hizo evidente. Se dieron cuenta de que estaban enamorados y decidieron enfrentar juntos los desafíos que la exposición pública les imponía.

A pesar de los altibajos, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han formado una amorosa familia al lado de sus dos pequeños hijos. Ahora, incluso han anunciado su compromiso, consolidando su relación.

“Queremos hacer bien la preparación de todo. La idea es el próximo año no por ahí a mitad de año, sino rapidito [entre enero o febrero]—, organizar el tema de la boda. Todavía no sabemos si queremos una boda destino o si hacerla en Colombia”, comentó en el programa de Laura Acuña.

Ahora bien, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la influencer decidió responder una pregunta que le hizo uno de sus fans: “¿Cómo te sientes al estar tan lejos de Pipe?”, fue lo que exactamente le preguntó un seguidor, a lo que la empresaria respondió: “Que los dos estemos en países diferentes no nos hace estar lejos porque todo el tiempo mantenemos en contacto. A mí me encanta que él esté construyendo sus sueños y que esté de gira. Imagínense donde no. Sería frustrante”.

Finalmente, la creadora de contenido dejó claro que en pocos días volverán a estar juntos.

“En este momento cada uno está haciendo su trabajo, y si Dios quiere la próxima semana vamos a estar juntos con nuestros hijos. Así que, es muy chévere verlo cumplir sus sueños y viceversa”.