Luisa Fernanda W da la razón a quienes la critican por hacer esto con su cuerpo

Luisa Fernanda W ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para abordar las constantes críticas que recibe sobre su apariencia. La influyente figura, quien ha estado muy activa compartiendo sus outfits y tendencias de moda, así como sus rutinas de cuidado de la piel, el cabello y tutoriales de maquillaje, decidió pronunciarse sobre un aspecto particularmente comentado: sus tatuajes.

En una reciente publicación en la que lucía un hermoso vestido rosa, Luisa Fernanda aprovechó para abordar las reacciones sobre sus tatuajes. “Recibo muchos comentarios acerca de mis tatuajes, y claramente estoy de acuerdo con muchos”, admitió en un tono de aceptación. Aunque afirmó que hoy en día no le gustan los tatuajes, reconoció que hay algunos que ama y otros que planea borrar.

““Yo nunca me arrepiento De nada porque todo hace parte del aprendizaje, pero si pudiera retroceder el tiempo, no me hubiese tatuado”, expresó Luisa Fernanda en el texto que acompañó la imagen.

Esta declaración marcó un cambio de opinión notable, ya que en videos anteriores la influencer había manifestado su orgullo por sus tatuajes, especialmente los más pequeños. Sin embargo, reveló su lamentación por uno en particular: un ojo en su antebrazo derecho, que considera que no va acorde con su personalidad.

Luisa Fernanda W La influencer se refirió a los tatuajes que tiene en su cuerpo. / Foto: lnstagram @luisafernandaw - Tomada el 14 de mayo de 2024.

Las palabras de Luisa Fernanda generaron una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron su honestidad y valentía al abordar un tema tan personal y sensible. Muchos la respaldaron en su decisión de aceptar sus errores y aprender de ellos, mientras que otros expresaron su apoyo y cariño incondicional hacia la influencer.

Con este nuevo episodio en la vida de Luisa Fernanda demostró su constante evolución y disposición para compartir con sinceridad sus experiencias y reflexiones con su audiencia. Lo cierto es que la creadora de contenido seguirá como figura influyente en el mundo de las redes sociales, inspirando a muchos con su autenticidad para crecer y mejorar como persona.