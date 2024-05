Yeison Jiménez reveló los problemas de salud que enfrenta fuera de Colombia, " jodido”

Yeison Jiménez es un reconocido cantante de música popular que cuenta con más de 10 años siendo parte de la industria musical gracias a éxitos como ‘El aventurero’, ‘Guaro’ y ‘Mi venganza’. Aunque la mayor prioridad para el manzanareño es su familia, actualmente se encuentra en varias giras por diferentes lugares del mundo, pero no todo ha sido color de rosa, pues recientemente reveló los problemas de salud que enfrenta fuera de Colombia.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez se encuentra de gira por varias ciudades de España, de las que ha sabido compartir uno que otro detalles a través de sus redes sociales en las que se encarga de invitar a sus fans para que lo acompañen a ser parte de su ‘show’, pues según él, ellos terminan siendo los principales protagonistas de su carrera artística.

Sin embargo, su felicidad se ha visto empañada por situaciones físicas que actualmente atraviesa, pues recientemente por medio de un video aseguró: “Y cómo están las cosas, pues las cosas están así, tengo un pie vendado. Jodido, de un pie, pero nos acaban de confirmar que ya llegó”.

Seguidamente, el intérprete de ‘Aventurero’ aseguró que este de mayo tiene preparado un nuevo ‘show’ para sus fans, pero su semblante cambio al referirse a otra de las situaciones por las que se encuentra afectado: “Me está haciendo mucho daño salir de los ‘shows’ y bueno, adentro hay aire acondicionado y me suda con el sombrero. Salgo del ‘show’ y hay gente afuera, me duele mucho dejar la gente parada. Lastimosamente, no lo voy a volver a hacer, pasé una muy mala noche con fiebre, con amigdalitis, con dolor de cabeza, con de todo”.

En medio del trayecto en su vehículo, Yeison Jiménez reiteró que esto se trata de un choque térmico bastante fuerte que no volverá a ocurrir el saludar a la gente que está afuera, pues busca priorizar su salud y cuidado para sus próximas apariciones.

¿Cuánto cobra Yeison Jiménez por un concierto?

En medio de una entrevista con ‘Los 40 Colombia’ Jiménez aseguró que cobra entre 180 y 200 millones de pesos por unos de sus conciertos, resaltando que en el inicio de su carrera estuvo sobre los 80 mil y 150 mil pesos, luego de algunos éxitos esta cifra subió a 20 millones.