Mapi y Glock del ‘Desafío XX’ no pudieron con unos balones y protagonizan los memes en redes

Durante el capítulo 33 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, ya que dejó nuevamente ver cómo es la convivencia en las casas, pues mientras en Omega las risas y en Beta las ganas de ganar en Alpha no paran las discusiones, señalamientos y críticas las cuales están a la orden del día.

Sin embargo, les tocó enfrentarse a la prueba de contacto en el box rojo que consistió en lanzar unos balones de un extremo a una jaula en la que caía agua, y allí lanzarlo a un pasador y luego a un anotador.

Beta y Omega fueron poco a poco liderando el marcador mientras Alpha hacia todo lo posible por meterse en la lucha de sentencia y servicios. Pero fue un sexto punto que hizo Omega el que le dio el triunfo.

Seguidamente Alpha y Beta se disputarían el segundo lugar, pero las lanzadoras que escogió cada uno de los equipos como lo Mapi por Alpha y Glock por Beta no pudieron siquiera meter los balones a la jaula por lo que el juez del ‘Desafío XX’ les advirtió que de no concretarlo no habría segundo lugar.

Las dos participantes siguieron en sus intentos, y por mas que trataron no pudieron lograr meter un solo balón en la jaula en la que los hombres esperaban ansiosamente mientras que quienes se quedaron en cada una de las tres casas no daban crédito a lo que veían.

Esta ha sido una de las pruebas mas criticadas en las redes sociales pues los televidentes no dejaron de manifestarse al respecto, por lo que los memes dijeron presente.

“Sin duda alguna es el peor desafío que he visto en años, increíble lo de Glock y Mapi”, “Mapi y Glock son una vergüenza de competidoras, no pueden ni con su vida. Ahí se demuestra lo bulto que son, les pesa más la lengua “, “Que pena ajena y que vergüenza lo de Glock y Mapi hoy en el box rojo” y “Hace rato no me reía tanto como con Mapi y Glock ja ja ja ja ja ja ja ja”, son solo algunas de las reacciones que destacan.