“Tengo miedo”: Daniela Ospina sufrió un caso de amnesia y su hija pagó las consecuencias

Daniela Ospina le confesó a sus seguidores que al parecer su memoria ya no es lo que era, contando brevemente que por un descuido casi mete en problemas a su hija, Salomé. Sin embargo, las cosas resultaron muy bien, ya que terminó sintiéndose orgullosa por que la pequeña logró resolver el inconveniente.

La empresaria suele compartir con mucha frecuencia varios momentos de sus diferentes facetas en sus historias de Instagram, desde detalles sobre sus emprendimientos, pasando por algunas escenas románticas junto a su esposo, hasta momentos tiernos en los que comparte con sus dos hijos.

Pero cuando se trata de esto, no todo es tierno, sino que a veces las cosas se pueden poner un poco cómicas, como un ejemplo reciente en donde la modelo indicó que tras sufrir un curioso caso de amnesia terminó poniendo en aprietos a Salomé, bromeando con el hecho de que tenía “miedo” por la reacción que tendría la pequeña por esto.

“Estoy yendo a recoger a Salo al colegio y me ha dicho 80.000 veces que debía llevar algo de dinero porque iban como para una pequeña excursión. Se me olvidó dárselo. O sea, toda la tarde he pensado en eso y ya me imagino la cara que va a hacer ahorita que la recoja”, contó Daniela Ospina en una historia de Instagram.

En el mismo clip confesó lo mal que se sentía por este tipo de situaciones, en especial porque no solo su hija se lo había recordado, sino que también recibió un correo de parte de su maestra con las mismas indicaciones que le había dado Salomé.

Daniela Ospina se sintió orgullosa de Salomé

En otra historia, la colombiana le contó a sus fanáticos que no hubo necesidad de mostrar la reacción de su hija después de que la fuera a buscar al colegio debido a que no estaba molesta. Esto se debe a que pudo resolver la contingencia de manera exitosa.

Ante esto, Daniela Ospina no pudo evitar mostrarse un poco sentimental por lo orgullosa que estaba de que Salomé pudiera salir del embrollo por su propia cuenta, indicando que esta era una señal de que su hija estaba creciendo.

“Ella resolvió y me dijo: ‘no, ma, no importa, no pasa nada. Yo resolví' (...) Se me creció la princesa. Bueno, de hecho, ya en 15 días cumple 11 añitos”, dijo con sentimiento la empresaria.