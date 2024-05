Salió a la luz fragmento de la canción de Johnny Rivera, inspirada en la infidelidad de Nataly Umaña en ‘La casa de los Famosos’

Jhonny Rivera, cuyo nombre completo es John Jairo Rivera Valencia, es un reconocido cantante de música popular, actor y empresario colombiano. Nació el 23 de febrero de 1974 en Pereira, Risaralda. Su carrera musical despegó tras una desilusión amorosa que lo inspiró a componer su primer éxito, “El Dolor de Una Partida”. Este tema comenzó a sonar en su natal Pereira y poco a poco ganó popularidad.

PUBLICIDAD

En 2005 y 2006, Rivera invitó a Lady Yuliana a grabar “Empecemos De Cero”, canción que lo catapultó a la fama a nivel nacional e internacional. Con éxitos como “Soy Soltero” y “Mejor Sólito”, obtuvo el Premio Nuestra Tierra a Mejor Canción Tropical. Ha compartido escenario con grandes artistas como Vicente Fernández, Diomedes Díaz, Ana Gabriel, Marc Anthony, entre otros, y ha realizado giras por países como España, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Aruba.

Rivera ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el de Verdadero Orgullo Hispano en Estados Unidos y número uno de la música popular Colombiana en España. Además, ha sido portada de la revista latina en Francia y ha aparecido en reportajes de la revista Billboard. Entre sus logros también cuenta con dos Discos de Oro, uno por su álbum “Soy Soltero” y otro por “El Intenso”.

Ahora bien, Jhonny Rivera compuso una canción inspirada en la situación entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada, que refleja los buenos deseos de Estrada hacia Umaña a pesar de la infidelidad que se reveló en el programa ‘La Casa de los Famosos’. La melodía y letras surgieron espontáneamente para Rivera, simbolizando el perdón y el deseo de bienestar a pesar del dolor. Este tema musical se basa en los eventos ocurridos en el reality show, donde Estrada expresó su deseo de felicidad para Umaña a pesar de su separación

Rivera estuvo en ‘Bueno Día Colombia’ y reveló que las palabras que dijo Alejandro Estrada cuando entró a ‘La casa de los famosos Colombia’ le llegaron al corazón.

“Fueron tan sabias, tan bonitas, me pareció que eso fue espectacular. Cuando madrugo, me levanté con esas palabras y de una vez empecé a escribir. Se la mostré a mi familia y me dijeron que muy hermosa canción. Sin embargo, tuve una conversación con Alejandro y que era hermosa y que tenía luz verde”, expresó Jhonny Rivera.

Este es un fragmento de la canción de Johnny Rivera

Qué pasó con tanto amor que nos juramos Si ante Dios dijimos amarnos,respetarnos y adorarnos hasta viejitos Qué pasó con lo que un día me prometiste, acaso se te olvidó. Yo también retiro todo, lo que un día prometí,que daría hasta mi vida, por siempre verte feliz.