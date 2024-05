Carolina Cruz contó la traumática experiencia en la que se quiso “morir” y a Miguel Varoni casi le da un ‘yeyo’

Una de las presentadoras más reconocidas en la industria del entretenimiento es Carolina Cruz, quien cuenta con más de 20 años en la televisión siendo parte de programas como ‘Muy buenos días’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘Día a día’ de Caracol. En medio de su amplio reconocimiento, la tulueña decidió abrirle las puertas a su faceta como modelo y empresaria, pero sin duda lo más importante son sus hijos Matías y Salvador con Lincoln Palomeque, quienes son los protagonistas a través de sus redes sociales, pero recientemente Cruz contó una traumática experiencia y Miguel Varoni casi se desmaya.

¿Qué le pasó a Carolina Cruz en el Amazonas?

Carolina Cruz desde hace algún tiempo le dio paso a un nuevo proyecto, siendo precisamente su pódcast ‘Mi mundo. Mis huellas. Mi verdad’, el cual ha logrado ser todo un éxito desde su estreno, contando aquellas historias de su vida, que generaron polémica aclarando lo que realmente sucedió.

Durante el más reciente capítulo, la presentadora de ‘Día a día’ aseguró que este viaje se dio en medio de su llegada a Caracol Televisión, cuando fue la conductora del ‘reality’, ‘Colombia Next Top Model’, teniendo que levantarse sobre las 5 am para cumplir a cabalidad con cada uno de los tiempos de grabación.

Asimismo, Cruz reiteró que durante su estadía en esta zona del país se quedó en un hotel con el resto del equipo: “Me acuesto y cierro los ojos cuando de un momento a otro siento un ruidito. Y ese ruidito me hizo abrir los ojos y empiezo a mirar (…) Cuando volteo a mirar y como en una ranurita del altillo, atención veo pasar dos ratas. Es horrible y yo me levantó de esa cama y ojo no era una rata, era un hámster (…) No puede ser, esto es una pesadilla o es real y una por enfrente del televisor y otra por la nevera cerca a la bolsa del cereal y otra en el piso. Me quiero morir”.

Ante la tensa situación, la presentadora de ‘Día a día’ aseguró que no sabía qué hacer para poder salir de la habitación, pues pensaba que podrían pasar por el toldillo y según ella, tragársela: “No sé como hice, pero brinqué de la cama a la puerta”. Posteriormente, quienes estaban a cargo le informaron que no podían darle otra habitación y por esto terminaron matando a algunos de estos animales, pero ante el miedo decidió quedarse en el ‘lobby’ del hotel, pero mientras dormía le cayó un sapo al lado.

¿Qué dijo Catherine Siachoque por lo que le pasó a Carolina Cruz?

Luego del crudo relato de Carolina Cruz durante las grabaciones de ‘Colmbia Next Top Model’ de Caracol, quien no dudó en referirse al tema fue Catherine Siachoque, demostrando la sorpresa que se llevaron con las declaraciones de la presentadora de ‘Día a día: “Miguel Varoni está a punto de tener un yeyo aquí al lado”, reiteró Siachoque.