Nicolás Arrieta denunció que están usando inteligencia artificial para hacer estafas con su imagen

Nicolás Arrieta se mostró muy molesto al descubrir que alguien está utilizando recursos digitales para hacer estafas usando su voz y su imagen, específicamente algún software de inteligencia artificial. Ante este descubrimiento, el influencer aprovechó para aclarar la situación, para advertir a los internautas y para mostrar lo molesto que estaba por esto.

El creador de contenido suele destinar la mayoría de sus publicaciones en las plataformas digitales a exponer a varias organizaciones y a diferentes figuras del mundo del espectáculo colombiano, con el fin de descubrir presuntas estafas y tretas en las que se ven envueltos, bien sea de manera directa o indirecta.

A lo largo de los años, el joven se ha enfocado en presentar algunas pruebas sobre este tipo de casos, enfocándose últimamente en el influencer Yeferson Cossio y un supuesto caso de estafas con una persona que trabaja con criptomonedas. Esto fue suficiente para que le Cossio le interpusiera varias tutelas, asegurando que estaba siendo difamado.

Sin embargo, de acuerdo con lo que presentó Nicolás Arrieta en varios de sus videos en YouTube e Instagram, sus abogados se encargaron de descartar todos los argumentos del influencer, quedando nulas estas medidas legales.

Pero ahora, el joven se enfrenta a un nuevo caso en el que se vio involucrado de manera directa, y es que descubrió que están utilizando un software de inteligencia artificial para para recrear su voz y su imagen, dando la impresión de que el joven está promocionando un negocio de dudosa procedencia.

En el clip compartido se puede ver que en efecto se usa su imagen y su voz para promocionar lo que parece ser un servicio de préstamos. Sin embargo, la voz y ciertos movimientos del colombiano no se ven del todo fluidos y no parecen reales, algo que algunas personas han podido notar fácilmente.

Nicolás Arrieta quedó molesto por una curiosa razón

En el mismo video, el youtuber aprovechó la oportunidad para advertir a sus seguidores que este video no es real y que se trata de algo alterado, indicando que se siente molesto porque están usando su imagen para este tipo de tretas.

“Súper indignado, la verdad. Me tiene muy molesto esta situación, o sea, no puedo creer que alguien esté utilizando mi imagen, están utilizando además mi voz (...) para estafar a la gente, para que se unan a un canal de Telegram”, dijo Nicolás Arrieta.

Sin embargo, también aprovechó para bromear un poco al respecto indicando que le parece injusto que no está recibiendo dinero por este tipo de publicidad: “me parece el colmo, me parece terrible que no me estén dando mi tajada, mi pedazo, yo también quiero ser como Cossio, yo también quiero ser como ‘La Tremenda’, ‘La Liendra’, toda esa gente”.