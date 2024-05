Martha Isabel Bolaños volvió a marcar distancia con Alfredo en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ sigue ofreciendo momentos de alta tensión mientras se acerca el final de su primera temporada. Las confrontaciones entre los participantes se han vuelto cada vez más frecuentes, y una de las concursantes que ha destacado por su firme postura es la actriz Martha Isabel Bolaños.

La ‘pupuchurra’, quien ha sido leal al ‘team galáctico’, ha decidido distanciarse del influencer Alfredo Redes. Su relación ha sido tensa desde que coincidieron en el exilio, debido a los constantes comentarios sarcásticos de Alfredo. Durante su estancia de tres meses en el reality, los dos han tenido varias desavenencias.

En un video compartido en las redes sociales del canal, Alfredo comentó sobre su experiencia en el exilio, comparándola con el fin del mundo. “Pero que (el mundo) no se acabe todavía porque imagínate allá afuera está mi familia. Después me va a tocar tener hijos con Martha, imagínate cómo van a salir esos pelaos, cómo va a parir Martha, aquí los dos solos”, dijo Alfredo en tono jocoso.

Martha, aunque sonriente, fue contundente en su respuesta, asegurando que eso nunca sucedería, incluso si Alfredo fuera el único hombre en el planeta. Cuando el influencer insistió en que tendrían que reproducirse para preservar la humanidad, Martha respondió tajantemente: “No, se acaba la humanidad, por mí se acaba”.

La situación se tensó aún más cuando Alfredo insinuó que Martha Isabel podría tener comportamientos extraños y que podría hacerle un hechizo durante su convivencia en el exilio. Estos comentarios no fueron bien recibidos por la ‘pupuchurra’, quien decidió mantener a Alfredo a distancia.

Los seguidores del programa han comentado sobre la evidente incomodidad entre los dos participantes. Algunos han apoyado la postura firme de Martha, mientras que otros critican los comentarios de Alfredo como inapropiados y despectivos. “Ya me he dado cuenta que la del problema es ella, uyyy nooo”; “Alfredo desde el domingo a tratado de llevar las cosas en paz, pero Martha atacada no colabora”; “Como cambian las personas cuando no están con su pandilla”, fueron parte de las reacciones del público.

“La Casa de los Famosos” ha sido un escenario constante de conflictos y alianzas, y la relación entre Mla actriz y el cartagenero es solo una muestra más de la dinámica complicada que se desarrolla en el reality. La proximidad del final de la temporada ha incrementado la tensión entre los participantes, quienes sienten la presión de mantenerse en el juego y acercarse al premio final.