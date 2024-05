¿Nuevo amor? Novio de Karen Sevillano de ‘La Casa de los Famosos’ fue visto muy bien acompañado en una fiesta

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN y VIX, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver converger tantas personalidades es lo más complicado del reality.

PUBLICIDAD

Una de las participantes que más ha llamado la atención es Karen Sevillano, una reconocida influencer nacida en Cali que ha demostrado que tiene una personalidad bastante arrolladora y extrovertida; aunque todos los días, Karen da algo de qué hablar, una de las personas que más menciona en el reality es Neider, también un influencer reconocido por mostrar parte de las costumbres chocuanas, pese a que nació en Quibdo, vive en Cali junto a su pareja.

Es por eso que mientras Karen está en el reality, se ha acercado mucho más a la familia de la participante; tanto así que celebró el Día de la Madre junto a ellos. A Neider se le vio bastante feliz compartiendo junto a sus cuñadas y suegros.

Recomendados:

Karen Sevillano compartió uno de los momentos más traumáticos de su vida

Karen Sevillano se ha mostrado como una persona bastante fuerte dentro de la competencia, sin embargo, en algunas oportunidades ha abierto su corazón para contar parte de su historia de vida y muchas de sus anécdotas han impactado a sus seguidores; en esta ocasión Karen habló sobre la ocasión en que perdió a un bebé.

Tras una rutina de gimnasio junto a sus compañeros, Karen les comentó sobre esta vivencia que tuvo a sus 19 años, comenzó aclarando que estaba en estado de embarazo, pero lamentablemente el corazón de su bebé dejó de latir mientras estaba en el vientre, por lo que tuvo que someterse a un legrado, una práctica médica que consiste en raspar el interior del útero.

Karen comentó que fue un momento bastante duro para ella y que muy pocas personas de su círculo familiar, incluso la única enterada de la situación, fue su hermana mayor, el padre del bebé y su cuñado de ese entonces: “yo casi me muero, a uno no lo duermen. Primero me dieron algunos medicamentos, y yo empecé a sangrar, me desmayé. Yo no veía nada, pero obviamente sentía. Decidí que no quería volver a pasar por eso nunca en mi vida. Mi mamá y mi papá hasta ahora se enteran, fue traumático”.