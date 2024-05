Ni Karen, Ni ‘La Segura’: está es la mujer que hizo llorar a Julián Trujillo dentro de ‘La Casa de los Famosos’

Las emociones dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia empiezan a resurgir y nadie se queda corto al momento de demostrarlas. Y un ejemplo de esto fue protagonizado recientemente por Julián Trujillo, quien terminó por derramar algunas lágrimas provocadas por una mujer destacada en su vida.

PUBLICIDAD

El actor figura entre los últimos nueve competidores que quedan de pie dentro del programa, manteniendo una desventaja debido a que forma parte del ‘Team Galáctico’ que cuenta con tres miembros, a diferencia de sus rivales, el ‘Team Papillente’, que cuenta con seis, siendo superado en números.

Puede leer: José Miel se despachó y reveló el nombre de la participante de ‘La Casa de los Famosos’ que le faltó ‘mechonear’

Recomendados:

La rivalidad entre ambos bandos ha ido escalando con el paso de las semanas, lo que ha llevado a fuertes enfrentamientos de lado y lado, trayendo a la mesa pleitos, muchas lágrimas, insultos y hasta provocaciones.

Si bien Julián Trujillo se ha mostrado como una persona bastante calmada y caballerosa, no es ajeno a recibir malos comentarios y réplicas del bando rival, en especial de parte de Karen Sevillano y ‘La Segura’, quienes no dudan en ‘cantárselas’ cuando sienten que deben.

Pero pese a las frecuentes discusiones que ha tenido con el par de influencers, el actor ha sabido mantener la compostura. Sin embargo, de cara a un emotivo momento dentro de La Casa de los Famosos, no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

Y es que cuando Cristina Hurtado entró a la casa/estudios por algunos minutos, aprovechó para abordar a Trujillo y entregarle una emotiva carta de su mamá, cuyo mensaje lo puso a llorar: “hijo, mi amor, he sentido tu ausencia a pesar que te veo todos los días sin falta. Te quiero mucho, mucho. Tu mamá”.

Lea también: ‘Culotauro’ se metió la mano al dril para apoyar a bebé de Alfredo de ‘La Casa de los Famosos’

Julián Trujillo recibió más cartas de sus familiares

Tal parece que la mamá de Julián Trujillo no fue la única que aprovechó a Cristina Hurtado como mensajera, ya que su papá y otro familiar también le enviaron una carta que terminó de mover la fibra sensible del actor.

“Tengo muchas ganas de abrazarte. Muchas bendiciones y te espero con los brazos abiertos. Tu papá”, leyó Julián mientras estaba sentado en la terraza de La Casa de los Famosos.

También recibió otra carta de una persona allegada que terminó por dejarlo aún más sensible: “mi amor, no te alcanzas a imaginar cuánto has hecho crecer mi admiración por ti, te has vuelto mi fuente de inspiración constante en la vida, me llenas el alma. Te amo, mi ‘güigüi’”.