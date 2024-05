Sandra Muñoz llenó de elogios a Julián en ‘La Casa de los Famosos’; pero demostró que su corazón es ‘Papilla’

El ‘Top 9′ de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, ya está definido desde la eliminación de Diana Ángel la noche del domingo 12 de mayo. Estos últimos concursantes fueron sorprendidos recientemente con la dinámica de ‘Congelados’ que en esta ocasión le permitió la entrada a Sandra Muñoz, eliminada del formato, que sorprendió a muchos por la manera en la que llenó de elogios a Julián Trujillo.

PUBLICIDAD

En esta ocasión las celebridades no tuvieron ni tiempo de acomodarse cuando ‘El Jefe’ anunció la entrada de Muñoz, tanto así que en el ‘lobby’ quedaron acomodados, Karen Sevillano, Pantera, Sebastián y Julián; mismos a los que Sandra les regaló algunas emotivas palabras.

Pero en el momento en el que se acercó a Trujillo, las frases se convirtieron en elogios, luego de que la modelo y empresaria desglosara varios de los atributos comportamentales del actor: “Te felicito, eres lo mejor. Eres un ‘Teso’ desde que entraste y hasta hoy eres lo que eres. Felicitaciones”. Aunque, por otro lado, Muñoz le demostró a Colombia que sus sentimientos y deseos están destinados a que alguno de los del ‘Team Papilla’, se gané los $400 millones de premio final.

Si Sandra que estuvo dos meses en la casa felicito a Julian porque es como es, siendo ella del equipo contrario, entonces quienes son ustedes para decir que ha estado actuando? SE PELARON #LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/eG6TPOK1gx — 🏹 (@saimonsavi) May 16, 2024

Adicionalmente, la también creadora de contenido decidió enfocar sus minutos en el set de ‘Nuestra Tele’, para aconsejar a ‘La Barbie Costeña’, Ornella Sierra: “A los amigos se quieren, se cuidan, no todo es chisme. Trata un ‘poquito’ de enfocarte. Eres una chica demasiado exitosa, pero bájale un poquito”; sesión de consejería que también extendió al panameño Miguel Melfi, a quien le expresó: “Eres un competidor ‘bacanísimo’, de los mejores. Hubo cosas que no me gustaron, como el hecho de que en el posicionamiento te pararas al lado mío. (...) Para mí eres uno de los verracos acá y de los ‘tesos’, te aprecio un montón”.