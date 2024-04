“No caigan en nada”: Carolina Soto de ‘Día a día’ alertó a sus seguidores sobre una estafa a su nombre

Una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana es Carolina Soto, la caleña desde muy corta edad tuvo claro que su futuro estaba en la pantalla chica y años más tarde, cumplió su sueño siendo parte del Telepacífico y gracias a sus habilidades llegó a ser parte de Canal 1, Noticias RCN y actualmente es una de las conductoras de ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Actividad que integra junto a su rol de empresaria y creadora de contenido, convirtiéndose en una de las más famosas en las redes sociales, pero no todo resulta ser color de rosa en medio de la generación de contenido, pues Soto a sus seguidores sobre una estafa a su nombre.

Aunque la caleña se encarga de revelar diversos detalles de su vida a diario en los que su familia resulta siendo la principal protagonista son pocas las ocasiones en las que resulta ser el centro de la polémica, pues prefiere estar alejada de cualquier tipo de escándalo, así como también se remite a referirse a diversas tipos de situaciones.

Recientemente el problema no resultó siendo Soto precisamente, pues en medio de su sorpresa compartió el hecho que había generado no solo preocupación en ella sino también para su familia debido a una estafa de llevaría desde hace varios meses rondando a través de las redes sociales. Tratándose de una publicidad en Instagram conocida como ‘Ganancias con Carolina’, una publicidad que contaba con una foto de su esposo, Germán González, sus hijos, Valentino y Violeta, además de su mamá, su tía, cuñada, suegra y sobrino: “Miles de ciudadanos ya han podido saldar sus deudas y mejorar sus vidas”.

Recomendados

Además de compartir la información falsa que la habría enviado uno de sus conocidos, Carolina Soto no dudó para referirse al tema: “Esta página está estafando personas con mi imagen y con inteligencia artificial. No caigan en nada que no sea en mis redes. Es falso. Una estafa”.

Esta no es la primera vez en que alguna figura del entretenimiento es utilizado para la venta de productos o diversas publicidades, uno de los casos que más llamó la atención fue el de Juan Diego Alvira, pues hace un tiempo, el famoso periodista confesó que estaba usando su imagen para promocionar un doctor de ojos y también un negocio en el que se decía que Juan Diego había hecho hasta un millón de dólares como ganancia allí.