Anamar del ‘Desafío XX’, envío disculpas públicas por comentario ofensivo para los pastusos

“Día a Día” es un programa de variedades muy popular en las mañanas de Caracol. El programa es conocido por su contenido diverso que incluye invitados famosos, concursos, secciones de humor, consejos, chismes, música e información general.

La historia del programa es bastante interesante. Comenzó el 22 de mayo de 2001 y fue presentado inicialmente por Jota Mario Valencia. Después de una pausa en sus emisiones debido a la pandemia del COVID-19, el programa regresó con el formato “Día a Día desde casa” entre el 27 de abril de 2020 y el 28 de mayo de 2021, y luego las presentadoras volvieron al nuevo set el 31 de mayo de 2021.

Actualmente, “Día a Día” es presentado por Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, y los presentadores Carlos Calero e Iván Lalinde. También cuenta con la participación de Alberto José Linero, conocido por su aparición en el reality show “Tengo una Ilusión”.

De hecho, la reciente invitada al programa matutino fue Anamar, estuvo conversando con Iván Lalinde, Carolina Soto y Carlos Calero sobre su paso por el ‘Desafío XX’.

“Fue una combinación de todo, la convivencia pesada. Desde el principio. Alexánder fue grosero con nosotras y fue recíproco, lo admito. Las chicas del equipo Gamma tuvimos conflictos con él desde un tema que tocamos y nos catálogo muy mal”, reveló Anamar.

Por otro lado, Lalinde le dijo: “Sentí que siempre estaban encima de Alexander, que él hacía algo y ustedes estaban ahí para atacarlo, y desde ahí no lo soltaron”.

En medio de la entrevista, Iván Lalinde refutó la falta de comprensión y convivencia que se evidenció en el equipo: “Creo que no había un líder y por eso se sintió mucho el tema del liderazgo. De hecho, ustedes se burlaron de Alexander y lo remedaron y ‘Anamar’ debería pedir disculpas por eso que hizo”.

De inmediato la competidora comentó: “Sí, creo que todos en nuestras vidas hemos criticado el acento pastuso. A veces se nos olvida que había cámaras y pido disculpas por eso. Amo a Pasto, mi mejor amigo es de allá y lo amo con todo mi corazón. Disculpas por el comentario, fue mi error y lo acepto”.

Después le envío mensaje a Alexander: “Yo rescato los pensamientos de él. No tengo rencor hacia él, siempre he sido amorosa y tierna y nunca he tenido conflictos con nadie. Sé reconocer mis errores y si tengo la oportunidad, se lo haré saber a él”, finalizó.