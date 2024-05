Ella es la hermosa novia de Alejo del ‘Desafío XX’ con la que lleva 7 años

Alejo es un participante destacado del ‘Desafío’, conocido por su rendimiento en el terreno de juego y su atractivo físico. A sus 27 años, este modelo oriundo de Carmen de Viboral, Antioquia, ha trabajado con artistas como Juanes, Andy Rivera y Carin León. Además de su pasión por el fútbol y la actuación, Alejo también se ha interesado por el modelaje, lo que lo ha llevado a participar en diversos proyectos.

recientemente, este participante vivió un momento de tensión con Gaspar, otro integrante de su equipo. En ese incidente, Alejo defendió a su novia y expresó su molestia por los rumores que afectan su relación. a pesar de este altercado, Alejo sigue siendo un participante destacado y su capacidad para conectar con los demás sugiere que es capaz de superar las diferencias y mantener un buen ambiente de equipo.

Luego del incidente que tuvo alejo por los rumores que se presentaron tras insinuar que le gustaba Lina, el concursante del equipo ‘OMEGA’ declaro el amor que siente por su novia Melissa Duque Ospina.

“Ya perdí la cuenta hace rato, no me acuerdo ni el día exacto, pero mas o menos 8 años de un crecimiento y un compartir que me ha cambiado todo gracias Mel @melissaduos por ser, estar y aguantarme”, fue uno de los mensaje del competidor del Desafío 2024 hacia su pareja.

El participante ha dejado claro que su corazón pertenece a una sola persona, incluso estando lejos de ella durante la competencia. Sus sentidas palabras sobre su “hembra”, como él la llama cariñosamente, demuestran el profundo amor y respeto que siente por su pareja sentimental.

Ella es la hermosa novia de Alejo del ‘Desafío XX’

Pese a que Alejo luego le pidió disculpas a Gaspar por su actitud, muchas personas en redes sociales respaldaron su actitud al ser una razón de defender el amor y tranquilidad de su pareja. Incluso, en la última foto de los dos, mujeres le comentaron a Melissa que debía sentirse orgullosa porque encontró al hombre indicado que la defiende en cualquier lugar.