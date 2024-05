Pantera y Alfredo advierten que quieren agredir a Julián Trujillo

‘La Casa de los Famosos’ Colombia se acerca a su etapa cumbre, pues en la actualidad quedan solo nueve participantes en pie dentro de la competencia y divididos por dos grupos: Team Papillente y Team Galáctico.

La convivencia entre ambos bandos empieza a recrudecerse, pues al menos Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, y Alfredo han manifestado sus diferencias con el actor Julián Trujillo a quien han provocado en diversas oportunidades.

De acuerdo a algunos televidentes el resentimiento de Pantera hacia Julián Trujillo empezó la noche del pasado 2 de abril cuando Claudette entró a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia bajo la modalidad de “congelados” y antes de salir le dio un beso a Julián Trujillo en la mejilla que le enviaba su madre. Recientemente el modelo se lo confesó a Natalia Segura Mena, mas conocida como La Segura.

Y con ello llegó la pelea por el desayuno que Julián Trujillo le tocó preparar como castigo por tres días por no responder una pregunta en el brunch, y que derivó en un enfrentamiento entre ambos, pues Pantera le reclamó el haberle hecho un plato cuando él ya había desayunado.

Hace poco una nueva pelea que involucró a Julián Trujillo, pero esta vez con Alfredo debido a un reclamo que el actor le hizo en una prueba de salvación y en el que las ofensas por parte del costeño no faltaron.

Los días pasaron, y con ello dos golpes fuertes para el Team Papillente como lo fueron el retorno a la casa de Sebastián González con el porcentaje de votos más alto de la gala de eliminación y al día siguiente su triunfo ante la prueba de líder de la semana.

Ante esto los papillentes estaban reunidos en el comedor y en medio de la conversación Pantera reveló que no estaba ardido con el triunfo de Sebastián, pero que la actitud de Martha y Julián le molesta. Alfredo, quien por poco golpea a Omar Murillo semanas atrás por una acusación que hizo Ornella Sierra, la cual exageró, mostró la forma en la que respondería si lo llegan a tocar en el hombro.

“Ese hombre me llega a hacer así, yo no sé, que no me toque, que no me hable”

— Pantera