La Segura y Karen Sevillano dejaron ver su resentimiento y envidia hacia Martha y Julián

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones pues se conoció que el actor Sebastián González se convirtió en el líder de la semana, que le da la continuidad en el poder al Team Galáctico de manera consecutiva.

Pese a que por fin el actor logró el liderazgo no podrá salvar como se venía haciendo cada semana, y se implementó una nueva dinámica llamada ‘El Exilio’ que le tocó a Martha Isabel Bolaños con la que tendrá la oportunidad de salir de la placa y nominar a uno de sus compañeros.

Sin embargo, antes de todo eso salió el segmento ‘Las Chismosas’ que es protagonizado por las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, mas conocida como La Segura, en el que hablaron sobre una actividad de los primeros trabajos de sus compañeros.

Y es que horas antes se mostraron fotografías de cada uno en las pantallas y estos hablaron de sus comienzos en el mundo laboral y artístico. En el segmento Karen Sevillano y La Segura se burlaron de la historia del actor Julián Trujillo y quisieron minimizarlo al asegurar que por lo que contó no tuvo una vida dura.

“Sale Julián Trujillo dizque ‘yo también tuve trabajos difíciles’ y yo ‘Ay no pues’. Lo malo es que vos querás comparar tu trabajo con el de los demás que sí tuvieron necesidades y una infancia precaria. Siempre quiere resaltar” — Karen Sevillano

Luego fue el turno de La Segura quien se refirió a Martha Isabel Bolaños diciendo que ella vio el drama de los demás y no sabía qué decir. Ante esto Karen Sevillano interrumpió para halagar a Martha Isabel, pues se mostró una foto de cuando la actriz fue candidata al Miss Mundo Colombia, pero el comentario positivo no duró mucho, pues de inmediato la atacaron.

“Yo no sé qué fue lo que ella se hizo, porque si ella hace que Julián Trujillo y Sebastián ganen un liderazgo invocando sus espíritus chocarreros de la juventud no podría estar así” — La Segura

“El incienso es lo que tiene a la Martha tonificada” — Karen Sevillano

Estás dos ya no saben que más decir para sentirse importantes, minimizando la vida de los demás.

Seguidamente La Segura dijo que las cartas del Tarot le indican a Martha Isabel Bolaños como ejercitar su cuerpo para le crezcan las piernas y se le marque el abdomen. Tras la publicación del segmento las reacciones de los televidentes no tardaron en llegar, pues por medio de las redes sociales criticaron a Karen Sevillano y La Segura por sus comentarios.

“Estás dos ya no saben que más decir para sentirse importantes, minimizando la vida de los demás. Somos el reflejo de nuestras inseguridades. 👀”, “Que ovarios tiene La Segura para decir que se esforzó mucho grabando 2 videos a la semana y luego burlarse de Julián porque ‘le tocó fácil’, “Soy muy fan de Karen, pero es incoherente que pida que en internet no tiremos hate y que se tenga empatía y hoy allá haga todo lo contrario, esta vez no apoyo este comportamiento” y “Karen y La Segura no pierden oportunidad para tirar hate a Julián y a Martha por sus comienzos laborales y también por el cuerpo de Martha y eso que ayer estaban hablando de empatía y de no al hate”, son algunas de las reacciones que destacan.

