Así reaccionó La Segura a las burlas de Karen y Alfredo en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ nuevamente vivió un momento de tensión, esta vez con un enfrentamiento entre los miembros del equipo ‘papilla’. El conflicto surgió cuando Karen Sevillano y Alfredo Redes intercambiaron risas y miradas mientras La Segura hablaba con las presentadoras del reality durante la gala.

La reacción de La Segura no se hizo esperar; aunque disimuló su molestia frente a las cámaras, expresó su descontento a Alfredo y Pantera en privado. Según ella, no toleró la actitud burlona durante su intervención con Cristina Hurtado y Carla Giraldo. Incluso, hubo un momento que la creadora de contenido dijo que el cartagenero no dejaba de molestar en momentos de seriedad.

“¿Cómo así? Yo hablo normal. Entonces, yo abro la p*t@ boca y a ustedes les da la gana de decir que me riego porque les da la p*t@ gana, pero Melfi se riega y no dicen ni mier.. (...) vayan a jo... a su madre”, exclamó La Segura, visiblemente molesta.

Las palabras de La Segura resonaron en toda la casa, atrayendo la atención de Karen, quien intervino para calmar los ánimos y recordar la importancia del respeto entre los participantes, especialmente frente a las cámaras.

“Les voy a decir una cosa no sé de qué estaban hablando y tampoco me quiero enterar, sin embargo, tanto usted, como yo y como todos, entre recocha y recocha, mantengamos la margen del respeto porque la gente nos ve y la gente no sabe que estamos recochando”, expresó Sevillano.

En las redes sociales, los seguidores del programa no tardaron en reaccionar ante el comportamiento de La Segura. Muchos expresaron su decepción por su actitud y la manera en que se dirigió a sus compañeros.

“Ya empezaron a matarse entre ellos el grupo pandilla”; “Qué vulgar es esa mujer”; “La forma en cómo habla a sus compañeros deja mucho que pensar, es muy grosera”; “Karen no sabe lo que es el respeto”, fueron algunas de las opiniones de los internautas.