“Estoy harta”: El motivo por el que ‘La Segura’ explotó en ‘La Casa de los Famosos’

La permanencia de ‘La Segura’ en ‘La Casa de los Famosos’ ha generado preocupación entre sus seguidores luego de que la influencer expresara continuar experimentando dolencias que le dificultan realizar sus actividades diarias.

Durante una reciente jornada de limpieza en el reality, ‘La Segura’ se vio abrumada por el llanto al sentirse impotente frente a su condición. Mientras se disponía a llevar a cabo algunas tareas del hogar, la influencer notó un aumento en el dolor de su cuerpo.

Ante esta situación, decidió retirarse al baño, donde desahogó sus emociones en un llanto sincero. En medio de su angustia, ‘La Segura’ encontró consuelo en su amiga Karen Sevillano, con quien ha forjado una sólida conexión a pesar de algunos roces menores durante la convivencia.

“Me da demasiada impotencia no poder hacer las cosas que quiero. No puedo bailar, no puedo barrer ni hacer las cosas normales porque me duele mucho… estoy harta”, expresó la creadora de contenido, visiblemente afectada por la situación. También compartió su temor de que sus dolencias y molestias no lleguen a desaparecer.

Durante la conversación en el baño, la caleña desempeñó un rol importante al ofrecer apoyo y consejos para ayudar a su compañera a sobrellevar la situación. Karen Sevillano destacó la importancia de no permitir que los desafíos afecten negativamente la vida de ‘La Segura’, recordándole que muchas personas enfrentan dificultades similares y aún así logran superarlas.

@canalrcn “Me está doliendo mucho, quiero bailar, quiero hacer las cosas normal”: La Segura rompió en llanto en LaCasaDeLosFamosos. #TikTokMeHizoVer Sigamos descubriendo todo lo que pasa con los 14 habitantes de #LaCasaDeLosFamososCol por el @canalrcn y por la señal en vivo de ViX 24//7. ♬ sonido original - CanalRCN - CanalRCN

“No puedes dejar que lo malo te consuma, estamos haciendo lo mejor que podemos”, afirmó Sevillano en un intento por reconfortar a ‘La Segura’ y ofrecerle una perspectiva optimista ante la adversidad.

A medida que avanzaba la conversación, el tono de la interacción entre las dos amigas cambió, y Karen Sevillano logró sacarle una sonrisa a ‘La Segura’, brindándole un momento de alegría en medio de la tristeza.