“Ya no aguanto más”: ‘Epa Colombia’ se quejó de un fuerte dolor posparto

‘Epa Colombia’ compartió con sus seguidores que, a pesar de lo que suele mostrar en sus historias de Instagram, no todo ha sido positivo con su nueva faceta como mamá, indicando que su parto le dejó algunas secuelas, entre ellas un fuerte dolor que ha presentado desde hace varias semanas, indicando que cada día es más intenso.

La empresaria ha demostrado a lo largo de estas últimas semanas que está encantada con su hija, Daphne Samara, luego de dar a luz hace casi un mes, compartiendo con frecuencia varias fotos y videos de su bebé, y todos los cuidados y atenciones que tiene con ella.

También se animó a mostrar el rostro de la pequeña a tan solo pocas horas de su nacimiento, algo que muchos artistas evitan hacer, como Camilo y Evaluna, Mike Bahía y Greeicy y hasta Adele, todo con el fin de mantener la identidad de los menores protegida en las redes sociales.

Además, también muestra varios aspectos de su vida maternal, desde el proceso de lactancia, pasando por algunas sesiones de aseo, hasta aspectos más enternecedores en donde se ve arrullando a su hija.

Pero así como comparte lo positivo, Epa Colombia también habla sobre otros aspectos negativos de su proceso, en específico sobre algunas secuelas de su parto, como por ejemplo en una historia de Instagram en la cual se quejó de un fuerte dolor que está presentando desde hace varias semanas.

“Ya te muestro en qué parte me quedó un dolor grandísimo (...) me arde la piel por dentro, me quema, es normal. Uy, no, pero es un dolor inmenso, hoy me amaneció doliendo más que nunca”, dijo la colombiana en una historia indicando que no aguantaba más la situación.

Epa Colombia dio más detalles sobre sus dolencias

En la misma serie de historias, la empresaria contó que ha estado tomando en cuenta algunas recomendaciones caseras para aliviar este dolor, pero no han sido del todo efectivas: “me he sobado, he tomado caléndula, me he tomado la cúrcuma, todo ello”.

Seguidamente brindó más detalles sobre esta afección dicando que el dolor se presenta en la parte inferior derecha de su abdomen, contando que siente un fuerte ardor que sigue en incremento.

Finalmente, Epa Colombia contó que también se ha sentido un poco débil durante los últimos días, pero que ha estado recuperando energía gracias a unos suplementos.