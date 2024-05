¿Yeferson Cossio tiene planes de boda con su novia? Esto dijo el influencer

Yeferson Cossio le dejó entrever a sus seguidores si ha llegado a pensar en algunos planes a futuro con su novia, Carolina Gómez, en especial en lo que se refiere al matrimonio, compartiendo una reveladora historia en Instagram en donde daría a entender si el joven quiere casarse con ella o solo seguir con la misma dinámica.

La relación entre ambas figuras ha sido el blanco de las críticas de muchos usuarios de las redes sociales desde se hizo pública, generando polémica debido a que varias personas aseguran que ella solo es “la muñeca” con la que él cumple sus caprichos.

Y si bien el influencer se ha pronunciado en algunas oportunidades sobre este tema, no suelen dedicarle mucho tiempo en las redes sociales, limitándose a continuar con su amorío y a seguir protagonizando escenas románticas, divertidas y picantes en las redes sociales.

Pero tal parece que Yeferson Cossio ha estado dedicando mucho tiempo pensando en el siguiente paso en su relación, ya que a través de una historia de Instagram habría dado a entender si tiene planes de matrimonio con Carolina, dando una contundente pista con una conversación que tuvo con la joven.

“Hablemos seriamente: si yo le propongo matrimonio, porque la verdad yo me quiero casar con usted, ¿usted me dice que sí o que no?”, le preguntó el creador de contenido a su novia.

Sobre el clip también escribió que en el momento que le estaba haciendo esa pregunta él estaba muy ebrio, dando a entender que aprovechó este estado para abrir su corazón: “estoy ebrio y de corazón les digo que uno de mis mayores es perder a @carolinagomezec”.

¿Qué contestó la novia de Yeferson Cossio ante esta pregunta?

En el mismo clip, una vez que el joven terminó de formular la pregunta, Carolina Gómez no dudó en responder de manera positiva ante esta propuesta, indicando que le diría que sí en el caso de que él pidiera su mano.

Seguidamente, Yeferson Cossio le indicó que en efecto él planea proponerle matrimonio en algún momento en el futuro. Sin embargo, no asomó ninguna fecha en la que pueda suceder esto.

También manifestó que en el caso de que ella llegue a rechazar su propuesta, habría algunas repercusiones en su contra: “dígame que no y no le vuelvo a hablar en la vida si me dice que no”.