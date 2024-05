“Le cobran mínimo un millón”: Yeferson Cossio habló de quienes se ganan la vida en San Andrés

El influencer Yeferson Cossio ha generado revuelo en las redes sociales al hablar sobre los trabajadores de la isla de San Andrés luego de recibir un comentario sobre su nuevo peinado. Cossio compartió una foto en sus historias de Instagram luciendo rastas, un cambio de look que generó diversas reacciones entre sus seguidores, pero también atrajo comentarios sobre el costo del peinado.

Uno de los comentarios que recibió Cossio sugería que había pagado una gran cantidad de dinero por las trenzas. Sin embargo, el influencer no tardó en responder para corregir esa percepción. En su respuesta, Cossio aclaró que los precios en la isla de San Andrés no son tan elevados como se podría pensar y que los habitantes locales son amables y no actúan como “usureros”.

En su publicación, Cossio explicó que visita la isla dos veces al año y que tiene buenos recuerdos de San Andrés, especialmente por su padre. Destacó la amabilidad de los isleños y defendió la integridad de los trabajadores locales. Además, mencionó sus experiencias en otras playas de Colombia, como Cartagena y Santa Marta, donde también ha encontrado gente amable y trabajadora.

El influencer enfatizó que, aunque existen algunas personas que puedan comportarse de manera indebida, no es justo generalizar y asumir que todos actúan de la misma manera. En lugar de centrarse en lo negativo, Cossio resaltó la fortaleza y determinación de los trabajadores de San Andrés y otras playas de Colombia, quienes luchan día a día por salir adelante y sostener a sus familias.

Yeferson Cossio El influencer se refirió a los trabajadores de San Andrés. / Foto: Instagram @yefersoncossio - Tomado el 9 de mayo de 2024.

“Las playas de Colombia no están llenas de usureros, están llenas de gente guerrera que busca salir adelante”, afirmó Cossio, reflejando su apoyo y respeto hacia los trabajadores locales. Su mensaje resonó entre sus seguidores, quienes elogiaron su actitud positiva y su defensa de los habitantes de San Andrés.

