Yeferson Cossio habló de lo que hará por decisión de millonaria multa de la SIC

Yeferson Cossio, con 11 millones de seguidores en Instagram, lleva varios meses involucrado y enfrentando denuncias en las redes sociales por publicidad engañosa, ya que hacia que las personas se inscribieran a sus cuentas y con eso garantizaba una manera efectiva de ganar dinero en redes. Las denuncias inundaron internet a tal punto que otros creadores de contenido como Nicolás Arrieta les dieron eco a la voz de los afectados.

Ante las denuncias, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, se pronunció y decidió sancionar al Grupo Cossio S.A.S por publicidad engañosa por un valor de 813.002.240 pesos. “La decisión fue adoptada luego de que esta Super Intendencia adelantara la correspondiente investigación administrativa sancionatoria, en la cual concluyó que la investigación incurrió que la investigada incurrió en publicidad engañosa sobre su producto denominado ‘Método Cossio’ (...) luego de analizar las pruebas del expediente, la Dirección de Investigaciones de Protección al consumidor encontró que los resultados prometidos en piezas revisadas estaban supeditados a factores adicionales que no fueron indicados en la misma publicidad, con lo cual, se transmitió un mensaje que no se ajustó a la realidad”.

🚨ATENCIÓN | #LaSICdelCambio sancionó al Grupo Cossio S.A.S. con una multa de $813.002.240 por publicidad engañosa en el “Método Cossio”, promocionado por el influenciador Yeferson Cossio.



Yeferson Cossio habla de la sanción por publicidad engañosa

Una vez conocida la medida, el creador de contenido, que se volvió multimillonario por las publicaciones en las redes sociales, se pronunció al respecto.

“Había estado ocupado, así que había ignorado todo el show mediático que están haciendo referente a este tema de la SIC, que me están investigando porque hice una “publicidad engañosa”. Pues, nada, esto es tema viejo, me parece raro que apenas haya salido. Mis abogados, mi equipo de abogados, están frente a mi defensa, puesto que no es nada como ellos dicen. O sea, ahí están en las respuestas y eso”, dice en la primera parte del video.

Luego agregó que: “Aquí no fue un error. Yo sí he cometido errores, al principio cuando estaba empezando, por falta de información, pero este no fue el caso. Si por X o Y motivo después de defensa y todo eso, la SIC decide que infringí las normas y me toca pagar una multa, pues se acata la ley, se levanta la cabeza y con todo el amor del mundo se continúa”.

La respuesta ha generado reacciones por parte de los usuarios de internet que aseguran que: “pues la idea es que la sanción sea ejemplar, y que la pague en centro carcelario por estafa, por que si es con plata, lo seguirá haciendo. Con toda tranquilidad”, “Pues es que 800 millones por todo ese poco que recogió es una lagaña”, “El que estafa será sancionado. Hubo elementos materiales probatorios claros y precisos, decisión tomada. Felicitaciones” y “Claro se paga, eso no es nada para todo lo que estafo sinvergüenza”.