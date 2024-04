Epa Colombia no escatimó en gastos para ponerle los primeros ‘areticos’ a su bebé

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, es una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia, mujer que en las últimas semanas cumplió el sueño de convertirse en madre, junto a su pareja Karol Samantha. Precisamente la influencer quiere darle lo mejor a su bebé, por lo que invirtió una buena ‘plata’ para contratar a un profesional para que le perfore las ‘orejitas’.

Barrera Rojas, pagó un costoso tratamiento de fertilización in vitro, para traer al mundo a Daphne, pequeña que ha sido toda una bendición para la influenciadora y empresaria, quien gracias a los réditos económicos que le genera su compañía de queratinas podrá darle un estilo de vida bastante bueno. Incluso antes de que la niña naciera se sabía que representaría un nuevo camino en la existencia y pensamiento de la ‘Epa’, ya que en su baby shower logró reconciliar las rencillas que tenía con la también figura digital Yina Calderón.

Van solo pocas semanas de nacida los que tiene esta pequeña, y su ‘mamita’ decidió enfrentar el miedo y mandarle a perforar sus orejitas, para la colocación de sus primeros ‘areticos’. Proceso que para el especialista que se encargó de la ejecución es muy bueno que se haga en los primeros días de existencia: “No es pistola, el desplazamiento del tejido es suave; es decir, no genera ese impacto que rompe el tejido de una manera brusca. Utilizamos un anestésico tópico desarrollado geriátricamente. (...) Va a generar que la bebé no sienta absolutamente nada. Posterior a la perforación, la puedes acostar de lado, la puedes amamantar, no le va a dar fiebre”, expresó.

“Se le ven tan ‘wow’. Divino”, fueron las palabras de ‘Epa Colombia’, al ver el resultado, aunque antes de esto había asegurado que tenía un miedo enorme de que su primogénita presentara complicaciones en su salud.