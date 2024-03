Presentador de RCN y actor de la novela ‘Diomedes’ lo retuvieron en Venezuela y no lo dejaron entrar al país

El domingo 3 de marzo, el artista Orlando Liñán también presentador del programa “Buen Día Colombia” de RCN enfrentó una decepcionante situación al no poder presentarse en El Cruce, estado Zulia, Venezuela. A pesar de que se informó que el evento estaba lleno en su totalidad, Liñán, tras esperar en vano por varias horas, no recibió explicación alguna sobre la negación de su entrada al país vecino.

“Hoy, por primera vez no me permitieron ingresar a Venezuela, me da tristeza porque tenía muchísimas ganas de ir y verlos nuevamente y compartir con ustedes. No pude entrar, fue ajeno a mi voluntad, siempre entro a Venezuela y los acompaño con mucho cariño pero después de cuatro horas en Migración, no se me permitió la entrada y me da dolor porque quería estar con ustedes allá”, dijo Liñán visiblemente afectado.

El concierto estaba anunciado con meses de anticipación, Liñán no pudo asistir con su orquesta que tampoco tuvo ingreso a Venezuela por orden de Migración.

Después de horas de gestiones con las autoridades migratorias y la Guardia venezolana, el artista se vio obligado a regresar desde Ureña, frontera de Colombia y Venezuela, a través de la ciudad de Cúcuta. Liñán, consternado, pidió disculpas a sus seguidores en Venezuela, pero hasta el momento, el motivo de la situación no ha sido esclarecido.

“Me dirijo a ustedes con noticias barro, pero de todas maneras, con el corazón triste. No pude entrar a Venezuela el día hoy (domingo) primera vez que me pasa porque siempre me reciben con mucho cariño en Venezuela y la gente siempre que llego me llenan de amor como el que yo les tengo”, lamentó Liñán.

El artista, actor y presentador no descarta en un futuro regresar a Venezuela e irse de gira por varias ciudades donde esperan escucharlo cantar.