“Me sometí a 2 liposucciones y 1 bariátrica”: Orlando Liñan contó la odisea que ha tenido con el sobrepeso

Orlando Liñan es un reconocido actor y cantante quien se dio a conocer en su protagónico en ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’. Desde allí, su ascenso en la televisión Colombia fue inevitable convirtiéndose en una de las principales caras del medio y actualmente, hace parte de ‘Buen día, Colombia’, programa matutino que se encarga de acompañar a las televidentes a diario.

Sin duda, el actor ha estado en constantes cambios físicos y en varias ocasiones ha revelado que se ha sometido a algunas cirugías con el fin de cambiar su aspecto y mejorar su apariencia. Liñan fue uno de los invitados al programa ‘Lo sé todo’ en donde reveló la odisea que ha sido cada uno de estos procesos y las situaciones de salud que se encontraba atravesando.

El artista indicó que cuando terminó de grabar la exitosa novela de Diomedes ya estaba en sobrepeso. Esto se habría dado por los malos hábitos que había adquirido durante el rodaje de la telenovela. Pero, sus problemas no terminaron allí, pues Orlando aseguró que luego se dio el embarazo de su único hijo y en medio de este los antojos fueron para él, pues solo quería estar comiendo a cada rato.

En medio de su desespera tomó la decisión de realizar su primera liposucción. Esta cirugía se dio luego de la finalización de la novela de ‘Diomedes’ pero, semanas más tarde decidió irse de vacaciones con su familia y aprovechar el tiempo libre en México. Durante estas semanas el actor aseguró que no se cuidó en su alimentación, “quien hace dieta en vacaciones”, indicó Liñan.

Luego de su llegada al país los cambios fueron más que evidentes, pues tenía varios kilos de más. Sin dejar de lado, que también presentaba retención de líquidos. Así que la única salida que según él encontró fue someterse a una cirugía bariátrica y enfatizó que los resultados que ha tenido con esta han sido sorprendentes. Pues, las afectaciones en su salud se hicieron presentes y con el paso de los días preocupaban no solo al actor, también a su familia.

Liñan aseguró que tenía hígado graso, el dolor de sus articulaciones era más fuerte con el paso del día, sus rodillas se inflamaban, presentaba problemas de columna. Incluso, durante sus conciertos no podía mantenerse mucho de pie, ya que su espalda no se lo permitía. Finalmente, Orlando indicó que a pesar de que no se cuidó en sus anteriores operaciones ha sentido que la bariátrica logró darle la tranquilidad que deseaba. Asimismo, enfatizó que lo hizo más por su salud que por su físico.