“Yo soy la sal”: participante de ‘La Casa de los Famosos’ asegura estar ‘embrujado’ por está razón

‘La Casa de los Famosos’ Colombia ha contado con una serie de diferentes momentos destacados durante sus casi tres meses de transmisión, pero hasta la fecha no se había presentado una coincidencia de esta magnitud. Y es que uno de sus participantes asegura que está ‘embrujado’ debido a una serie de calamidades a su alrededor que ponen en riesgo al resto del grupo.

El programa de RCN y ViX ha dejado varias situaciones destacadas, desde fuertes enfrentamientos entre los diferentes habitantes de la casa/estudio, pasando por relaciones extramaritales que generaron un gran escándalo, hasta expulsiones por romper las reglas del programa de diferentes maneras.

Estos detalles han hecho que mucha gente esté al tanto del show para mantenerse al día con los últimos detalles de los participantes, que si bien no todos los días son igual de movidos, suele haber bastante contenido de interés para los televidentes.

Y algo que llamó la atención de muchos internautas es que uno de los habitantes de La Casa de los Famosos podría cargar consigo un mal augurio, que si bien no le afecta de manera directa, sí perjudica a quienes están a su alrededor.

Y es que, de acuerdo a lo que cuenta Sebastián González, él podría ser la fuente de una serie de coincidencias que terminan con la expulsión de la persona con la que más se junta durante la semana, explicando este curioso suceso a su grupo de compañeros.

“Yo me hice amigo de Tania y se fue; me hice amigo de ‘Bola’ y se fue; me hice amigo de Miguel y se fue; me hice amigo de Mafe y se fue”, comentó Sebastián con pesar.

¿Quién sería la próxima víctima de Sebastián González en La Casa de los Famosos?

De acuerdo con lo que el joven expresó en medio de una conversación, cada persona con la que entabla una amistad termina siendo eliminada del reality show, siendo su última “víctima” Mafe Walker. Y si realmente hay un patrón con esto, ya quedaría claro quién podría ser el próximo participante que salga de La casa de los Famosos.

“Y ahora como te hiciste amigo de Julián, ay Juli. Juli, lo lamento demasiado, la sal es él”, dijo La Segura, quien estaba escuchando la teoría de Sebastián González.

Ante esto, Julián no se quedó callado, indicando que, a pesar de los roces que él y la influencer han tenido en el show, ella lo extrañaría si se llegara a ir en la próxima eliminación: “te va a dar tristeza, yo lo sé. No lo niegues”.