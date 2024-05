Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’ habría enviado ‘pullas’ a Karen Sevillano y La Segura, “hay que respetar”

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas más famosos de RCN Televisión y Vix que hace poco más de un mes y medio llegó a ser parte de las noches colombianas, sin embargo, el ‘reality’ terminó desilusionando a más de uno y de hecho sus niveles de ‘rating’ no han sido los mejores, ni mucho menos los esperados para el canal, que en las últimas semanas ha sido blanco de diversas críticas debido a las “injusticias” que han ocurrido, según varios internautas. Una de las más recientes se dio aparentemente con la expulsión de Isabella Santiago, quien recientemente habría enviado ‘pullas’ a Karen Sevillano y ‘La Segura’.

¿Qué le pasó con Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’?

Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’ fue la más reciente expulsada del ‘reality’, luego de romper varias de las reglas del programa después de haber ingerido alcohol durante la fiesta organizada durante los viernes, las cuales quedaron cancelados tras lo ocurrido. Por supuesto, la sorpresa por parte del resto de los famosos no se hizo esperar especialmente por el ‘Team Papilla’, sobre todo por Martha Isabel Bolaños, quien rompió en llanto. Además de la serie de críticas que llegaron para el canal, pues aseguraban que era una tema bastante injusto.

¿Qué dijo Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’?

Aunque han sido pocas las declaraciones realizadas por parte de Isabella Santiago, teniendo en cuenta que se está tomando el tiempo de asimilar su expulsión de ‘La casa de los famosos’ y espera dar su opinión sobre las diversas situaciones que enfrentó durante su paso por ‘La casa de los famosos’. Sin embargo, recientemente por medio de un en vivo junto a Mafe Walker, la más reciente eliminada del programa aseguró: “Seguir apoyando a ‘Los galácticos’ y no el atropello amores. No hay que permitir que se envié un mensaje como el que siento que se está enviado por algunas personas dentro de la casa. Hay que respetar por favor con educación, con valores, con empatía, con resiliencia. Que fue una de las mayores enseñanzas que tuve adentro. Aprendamos a hacer resilientes que de lo malo podemos sacarle la manera positiva y no guardar rencor, resentimiento más bien salir adelante y aprovechar cada oportunidad que la vida nos birnda”.