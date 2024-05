‘La Casa de los Famosos’ tomó drásticas medidas para eliminar más participantes

Todavía algunos televidentes no se reponen a lo ocurrido en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que dejó el pasado viernes de fiesta que derivó en la expulsión inmediata de Isabella Santiago, la sanción a Karen Sevillano, Miguel Melfi y Camilo Pulgarín que los hizo ingresar a la placa de nominados.

PUBLICIDAD

Desde el pasado 11 de febrero cuando se dio inicio al programa varias han sido las medidas tomadas por el jefe de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia para seguir llevando las riendas del programa y es así como ingresaron nuevos participantes, sanciones, castigos, y hasta una doble eliminación.

Esta última precisamente es una de las nuevas medidas que se implementará esta semana, pues llegó el acostumbrado sobre con las noticias de la semana en la que se les indicó que esta semana no será uno, sino dos eliminados.

Recomendados

“Pronto llegará el top 10 de los mejores competidores de La Casa de los Famosos Colombia. Es para mí un placer darle la bienvenida a la semana de la revolución. Pongan mucha atención a la siguiente información: primero, hoy es día de liderazgo y Alfredo no podrá jugar, fuiste líder la semana pasada y ahora estás nominado por Mafe. Segundo, mañana no solo será día de presupuesto también irán al confesionario para nominar. En esta oportunidad los nominados no tendrán opción de salvarse. El miércoles uno de ustedes será eliminado de la competencia y no hará parte del top 10. Tercero, el jueves la casa tendrá un nuevo líder, el viernes nuevamente irán al confesionario para nominar, el sábado será día de salvación y el domingo otro famoso abandonará esta competencia. Eso quiere decir que dos de ustedes saldrán para siempre de la casa más famosa del mundo”, leyó Sebastián González

Hoy es lunes de LIDERAZGO 🔥

Y esta es la semana de la revolución 😱 y tenemos muchas sorpresas en #LaCasaDeLosFamososCol 🇨🇴🏡



Conéctate ¡YA! Al 24/7 de #ViX 🧡 y no te pierdas todo el contenido exclusivo de #LaCasaDeLosFamososCol 🇨🇴🏡👇🏻https://t.co/OABpkhuak5 pic.twitter.com/nrNKYE0XeW — ViX (@VIX) May 6, 2024

Lectura de sobre de la semana más dura; dos eliminados, dos nominaciones en confesionario, dos líderes y sólo una salvación.



Si nos concentramos y nos comprometemos A VOTAR MUCHO, sacamos a Manipulillo y a la tía M ponzoñosa.



💯💥💯💥🇨🇴🇵🇦#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/G57cg8z0rE — Neil Palacio (@neilpalacio_) May 6, 2024

#LaCasaDeLosFamososCol inicia la recta final, con toda. Dos eliminados en el transcurso de la semana, las emociones y el estrés estarán más fuertes que nunca @LaCasaFamososCo @CanalRCN @VIX @Carlagiraldoq pic.twitter.com/NaTIysyhZ1 — Chicopilo... (@JisusL1993) May 6, 2024

Es de recordar que hasta ahora la única vez que se manejó la modalidad de doble eliminación se ha dado solo una vez, específicamente el pasado 7 de abril cuando Sandra Muñoz y Juan David Zapata y se convirtieron en la octava y noveno eliminado de ‘La Casa de los Famosos’.

En la competencia siguen La Segura, Karen Sevillano, Miguel Melfi, Diana Ángel, Ornella Sierra, Alfredo Redes, Pantera, Camilo Pulgarín y con ellos el actor Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y Sebastián González.