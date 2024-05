¿Habrá nueva expulsión en ‘La Casa de los Famosos’? Esto se sabe

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia casi al finalizar las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo informaron que saldrá un participante “para siempre”.

Desde ese momento comenzaron las hipótesis sobre si sería la salida de la mascota, el retiro del teléfono o la renuncia de un participante, por lo que las apuestas empezaron en las redes sociales al respecto y más cuando Cristina Hurtado les pidió que especularan al respecto.

#LaCasaDeLosFamososCol | 😲 ¿Cuál será la sorpresa que el jefe les tiene a los famosos? 😧



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/epV9uonHRL — Canal RCN (@CanalRCN) May 4, 2024

Sin embargo, pese a que la gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia llegó a su fin la fiesta con temática de carnaval de Brasil siguió y con ella la despedida de Wendy Guevara quien estuvo de invitada por unas horas. A medida que pasaba la noche y los participantes se pasaban de tragos se fueron dando diversas situaciones las cuales han sido señaladas por los televidentes en las redes sociales.

Isabella y Melfi

La primera de ella tiene que ver con Isabella Santiago y Miguel Melfi, pues los televidentes aseguran que intentó besar al panameño en diversas oportunidades dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“Melfi no quiere, no le gusta ella, si esta imagen fuera al revés que problema para el hombre le digo”, “A mí no me gusta lo que hace Isabella con Melfi cuando está borracho porque si lo hiciera un hombre aquí estarían pidiendo expulsión. Si el man la hubiera empujado de transfóbico no lo bajan y el man le está diciendo que no desde hace rato” y “Me parece gravísimo que Isabella le haya bajado la ropa interior de Melfi por más que él le dijo que no. 💀 🥴 Lo que empezó como juego se tornó muy turbio”.

¡¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ PABLO LORENZO?!



Me quedé Ornella y de paquete 😳 ¿Miguel Melfi e Isabella Santiago se besaron durante el show de borracho de Camilo Pulgarín?#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLF pic.twitter.com/UthhMhXZwE — El man de gafas 🏳‍🌈 (@serivadeneira) May 4, 2024

Hay muchas cosas malas en este video:

Si eso lo hiciera un hombre sería acoso…

Ornella con su awebason, que no da risa incitando y dando pie a esas cosas.

Forzar situaciones así dan mucho Grich #LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/HKx8TeUpz1 — Lore Bicho (@lorebicho) May 4, 2024

#LaCasaDeLosFamososCol

Melfi NO quiere, NO le gusta ella, si esta imagen fuera al revés que problema para el hombre le digo pic.twitter.com/BuWXPFtjPR — Juan Sanchez (@Sanchez_2774) May 4, 2024

Les tengo el mejor video de la noche jajsjsjsjsjsj #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/LsXx56pV1s — Nicolé (@nicccole__) May 4, 2024

A mi no me gusta lo que hace Isabella con Melfi *CUANDO ESTÁ BORRACHO* porque si lo hiciera un hombre aquí estarían pidiendo expulsión. Si el man la hubiera empujado de transfobico no lo bajan y el man le está diciendo que no desde hace rato #LaCasaDeLosFamososCol — •Kikis🌻• (@jbxall) May 4, 2024

Me parece gravisímo que Isabella le haya bajado la ropa interior de Melfi por más que él le dijo que no. 💀🥴

Lo que empezó como juego se tornó muy turbio.#LaCasaDeLosFamososCol — ~Sarah🪶📜🕰️🐿️~ (@rita_rehe) May 4, 2024

Camilo y Sebastián

Otras de las incidencias que se dieron es la de Camilo Pulgarín quien ha confesado en reiteradas oportunidades tener una atracción por el actor Sebastián González y más por el acercamiento que ambos tuvieron en el loft antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“Ese muchacho Camilo con serios problemas de autoestima 🤯 y aparte ya a en el acoso con Sebastián, pobre hombre aguantándose un acosador de kilos” y “Otra vez Camilo mendigando amor 😭 ay no”, destacan entre las reacciones.

Sebastián le acabo de decir a Camilo que no quiere volver a tocar el tema de ellos Y Camilo insiste que él se cohibe por las cámaras, y estos 3 aconsejándolo

🤡🤡 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/SnOLtO79w3 — Isabola (@isabola008) May 4, 2024

Si los de Isabella fue acoso contra Melfi, entonces , Camilo pulgarin vive acosando a Sebastián. Miren los hombres q son perros les gusta jugar tb con maricas. Estamos hablando de hombres con pelos gruesos en el culo no de niños #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCo https://t.co/DrU7hAeYAT — Cucarachas Enjauladas (@tuiteosinmirar) May 4, 2024

Entonces camilo no es acosador? Pero Isa si Jajaj en fin papillas #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Swsxn5EOEp — 🏹 (@saimonsavi) May 4, 2024

Lo que pasó con Camilo e Isabella anoche no se puede justificar puede que estaban pasados de copa pero ayer pasaron los límites y se convirtió en acoso hacia melfi y Sebastian. 🫠



Les falta valorarse y tener un poco de amor propio 🫶🏻

#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/z1QCsBEX2l — noah🍀 (@noahjaramillo07) May 4, 2024

Ese muchacho Camilo con serios problemas de autoestima 🤯 y aparte ya a en el acoso con Sebastián, pobre hombre aguantándose un acosador de kilos. #LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/P5pr1wfkr9 — Joffre Santos (@JoffreSantos89) May 4, 2024

Agresiones en ‘La Casa de los Famosos’

En medio de la situación Melfi tomó la almohada que Karen tiene vestida con la chaqueta que le dejó su novio, por lo que salió a quitársela y durante el acto presuntamente lo golpeó varias veces. Así como también maltrato de Camilo a Isabella en la habitación de Infierno.

Los maltratos entre Isabella y Camilo, no están bien.

Los excesos de confianza de Isabella con Melfi, no están bien.

Los maltratos de Karen con Melfi por una marica almohada, no están bien. #LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCol — Angie Torrado (@angietorradov) May 4, 2024

A este paso si sancionan a Isabella, atrás va camilo que empezó cogiendola del cabello, Melfi y Karen pegándose por una almohada, YA VEREMOS Y TENDRÁN A MAFE EN LA FINAL como sigan pidiendo sanciones #LaCasaDeLosFamososCol — 🏹 (@saimonsavi) May 4, 2024

En realidad no creo que @CanalRCN sancióne a nadie! Todos se dieron duro! Los que dicen que Karen le pegó a melfi, no vieron que después el se paró y le pegó a Karen y ella grite y grite que ya que no le pegara más con la almohada!#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCo — 🪄Rosi (@RosibelBarrios9) May 4, 2024

La decisión de RCN y ‘La Casa de los Famosos’

Finalmente. por medio de las redes sociales de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se informó que lo ocurrido al parecer no pasará por alto y de acuerdo a una publicación se lee que “Debido al comportamiento de algunos participantes, esta noche el jefe tomará decisiones”.